Ayuntamiento instala nuevos aseos en puntos de Centro consensuados con vecinos con lemas como 'Lavapiés sí, Lavapís no'

Publicado 02/04/2019 15:06:17 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento instala nuevos aseos en puntos de Centro consensuados con el vecindario con lemas como 'Lavapiés sí, Lavapís no', 'Barrio de Las Letras, no de las letrinas' o '#Measaña no es trending topic'.

Por tercer año consecutivo se están instalando aseos públicos en diferentes ubicaciones. Siguiendo la estela de lo que se hace en otras ciudades europeas en periodo estival, en el caso de Madrid proviene de un mandato ciudadano a través de una propuesta de presupuestos participativos de 2016 que solicitaba más urinarios y fuentes públicas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Con estos nuevos aseos se han mejorado la calidad, la estética y el mantenimiento de las cabinas, que funcionarán de jueves a lunes con dos limpiezas diarias. Lucirán carteles adaptados a cada uno de seis barrios del distrito con lemas como 'Lavapiés sí, Lavapís no'.

Las ubicaciones, consensuadas con las asociaciones de vecinos La Corrala, Cavas-La Latina, Sol y Barrio de Las Letras son el parque Casino de la Reina, la plaza de Lavapiés, plaza de La Corrala, plaza Juan Goytisolo, plaza Nelson Mandela, plaza Arturo Barea, plaza de la Cebada, plaza Gabriel Miró, plaza de los Carros, calle Barceló, calle Palma esquina con calle San Bernardo, calle Daoiz esquina con calle San Bernardo, plaza Zerolo, calle San Lucas, plaza Cibeles, plaza Neptuno, calle Espoz y Mina con calle La Cruz y calle Atocha.

Coincidiendo con la instalación de los aseos públicos, una nueva señalética recordará a los viandantes que está prohibido beber y orinar en la vía pública.

Las nuevas señales viales seguirán el modelo utilizado en la campaña de concienciación de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid lanzó en 2015 con mensajes como 'Si necesitas una señal para usar la papelera, es ésta' o 'Suerte es tener un barrio limpio' para reforzar el comportamiento positivo de la ciudadanía. Se instalarán en las ubicaciones que propongan los vecinos y vecinas.