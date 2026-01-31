El Ayuntamiento invierte 20,5 millones en la remodelación de 380 entornos escolares de la ciudad

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en su visita a las obras de mejora del entorno del Colegio Nuestra Señora de la Consolación. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha remodelado, a través del programa de mejora de accesos a centros educativos, un total de 380 entornos escolares desde 2020, con una inversión de más de 20,5 millones de euros.

De esos 380 entornos, que suponen casi un tercio de los 1.300 centros escolares de la ciudad, 93 han sido mejorados durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida, y en la actualidad se está actuando en otros diez, lo que suma 4,5 millones de euros más.

Así lo ha detallado este sábado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en su visita junto al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, a las obras del entorno del Colegio Nuestra Señora de la Cosolación, ubicado entre la calle de Apolonio Morales y la plaza de la Madre Molas.

Este proyecto, que supone una inversión de 251.000 euros y estará finalizado a comienzos de primavera, incluye ampliación de aceras y creación de una plataforma única elevada con pasos de peatones en la zona frente a la entrada del colegio.

Asimismo, contempla la adaptación de los pasos de peatones existentes, la recolocación de los báculos del alumbrado, la instalación de ocho nuevos bancos y la canalización para el futuro desmontaje del poste de tendidos aéreos de teléfono que afecta al entorno de la entrada al colegio.

"Vamos a hacer aceras más accesibles y de mayor tamaño, vamos a plantar 15 árboles y más de 190 arbustos y lo que queremos es que las madres y los padres que vengan con sus hijos, al salir y al entrar de los colegios, tengan ese entorno dotado de seguridad y dotado de mayor mobiliario y mejor calidad, con mayor pavimentación", ha desgranado García Romero, quien ha añadido que ofrecerá "una mayor calidad en el espacio urbano".

PROGRAMA DE MEJORA DE ENTORNOS ESCOLARES

Esta actuación forma parte del programa de mejora de entornos escolares que el Ayuntamiento está ejecutando con el objetivo de "lograr una entrada segura a los centros educativos mediante actuaciones que faciliten la accesibilidad y mejoren la seguridad vial, así como la calidad ambiental".

Los trabajos consisten en la renovación y adecuación de aceras y vías peatonales, la reordenación de accesos e intersecciones y la supresión de barreras arquitectónicas de cara a "mejorar la comodidad y seguridad de los ciudadanos, adaptar los espacios a la normativa vigente de accesibilidad y mejorar la funcionalidad de las vías públicas en términos de movilidad y seguridad vial".

Estos entornos son estudiados caso por caso, ya que cada uno de ellos presenta unas características muy diferenciadas en las que se debe conjugar las dimensiones de los espacios disponibles y la movilidad de la zona, lo que da lugar a soluciones de mayor o menor entidad según los casos.

"Este programa también forma parte y está dentro de las medidas transversales del Plan de Fomento de Natalidad y Conciliación, porque no solo son medidas como pueden ser las ayudas directas, que ya están en tramitación y que se cobran en este primer cuatrimestre, sino también otras medidas como son la puesta en marcha de escuelas infantiles, que llegaremos a 80", ha destacado José Fernández.

Uno de los ejes principales del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, promovido por el Área de Políticas Sociales e Igualdad, se centra en que la ciudad, en su dimensión fisica, sea "amigable" con el desarrollo de los menores y sus familias, con el propósito de "ofrecer un entorno propicio para tener hijos y criarlos".

Además, el V Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028 también incluye esta actuación en los entornos escolares como una medida fundamental para que los menores "puedan desenvolverse de manera autónoma y con seguridad".

"Madrid quiere ser una ciudad amigable, que tiene calidad de vida para sus ciudadanos, como se ha demostrado en la encuesta de calidad que los madrileños siguen valorando vivir en Madrid con un notable alto. Yo creo que eso es lo positivo y esa es una de las medidas que también se incluyen dentro de este plan", ha concluido Fernández.