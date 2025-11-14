El Ayuntamiento de Madrid apunta a la posible existencia de tres casos de fallos de pulseras antimaltrato en la ciudad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno, a 24 de octubre de 2 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha apuntado a la posible existencia de tres casos de fallos de pulseras antimaltrato en la ciudad, una situación que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha trasladado por carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín.

"Desde el Ayuntamiento de Madrid contamos con información preliminar que apunta a la posible existencia de tres casos similares en nuestra ciudad", ha escrito Fernández en la misiva, enviada ayer y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que da cuenta de los dos fallos detectados este mes en la localidad de Arganda del Rey, a lo que une la agravante de que el Ayuntamiento de esa ciudad no haya tenido conocimiento de esto a través del departamento de Martín "sino únicamente por comunicación directa de las propias víctimas".

El concejal le expone la "profunda preocupación" municipal ante la información difundida por parte del Ministerio de Igualdad relativa a fallos en el sistema de control telemático asignado a mujeres víctimas de violencia machista.

"Desde el Ayuntamiento de Madrid contamos con información preliminar que apunta a la posible existencia de tres casos similares en nuestra ciudad. No obstante, dada la gravedad de los hechos que estamos conociendo por los medios de comunicación, consideramos imprescindible disponer de datos oficiales, completos y contrastados", reclama Fernández.

Es por eso que el Gobierno municipal solicita formalmente a Delegación de Gobierno que les remita, "con la máxima urgencia, toda la información disponible, actualizada e íntegra, relativa a los fallos detectados en el sistema de seguimiento telemático en la ciudad de Madrid, así como los informes técnicos asociados que obren en poder de esa Delegación".

DATOS Y UNA REUNIÓN URGENTE

Igualmente propone la convocatoria de una reunión extraordinaria urgente de los miembros permanentes del Comité de Crisis, a convocar por el Ayuntamiento, "en el que se ofrezcan desde la Delegación del Gobierno las explicaciones oportunas sobre los casos que se han producido en la ciudad de Madrid, las causas exactas que han originado los fallos del sistema, las medidas adoptadas de manera inmediata para su corrección por el Gobierno de España y las garantías técnicas y operativas que aseguren que estos hechos no se repitan".

"La defensa de la igualdad y la protección efectiva frente a la violencia de género exigen una actuación institucional rigurosa y coordinada. Resulta, por tanto, indispensable el restablecimiento inmediato del servicio en condiciones de plena seguridad y fiabilidad", ha reclamado José Fernández.

RESPUESTA DE LA DELEGACIÓN

Por su parte, el delegado del Gobierno ha respondido este viernes a la carta con otra misiva remitida a Fernández en la que, en primer lugar, agradece la comunicación y coincide en que la "coordinación institucional es esencial para garantizar la seguridad de todas las víctimas y erradicar la violencia machista".

Sin embargo, Martín ha destacado que los datos sobre las pulseras antimaltrato son propiedad del Ministerio de Igualdad, y que "ningún organismo" puede disponer de esta información sin la autorización expresa del Ministerio, pues se podría comprometer tanto la seguridad como la privacidad e integrdiad del sistema de protección.

Es por esto que el delegado ha recordado que si el Ayuntamiento de Madrid requiere de información adicional sobre este asunto, deberá canalizarla a través de la Comunidad de Madrid, administración competente para dirigirse a la Delegación del Gobierno o al Ministerio del Interior para obtener tal información.

En la misma línea, ha recordado que la convocatoria de este Comité de Crisis tan solo se puede constituir "tras un asesinato machista consumado", por lo que su convocatoria para analizar cuestiones operativas "no se ajusta a las funciones" para las que fue concebido ni tampoco a sus marcos competenciales.

Al respecto del acceso a la información personal y protección de datos, el delegado ha recordado que toda documentación de este tipo se encuentra amparada por la Ley de Protección de Datos y demás legislación, así como por las normas propias del Sistema VioGén de seguimiento de víctimas de violencia de género.

De hecho, Martín ha aprovechado la ocasión para recordarle a Fernández que "para reforzar la base legal y mejorar la coordinación para la protección de las víctimas" resulta "imprescindible" que el Ayuntamiento de Madrid renueve "sin más demora ni excusas" su adhesión al Convenio VioGén.

"Madrid es la capital de España y no pude seguir siendo, como es en la actualidad, el mayor municipio del país sin convenio VioGén en vigor. Esta situación genera limitaciones en la cooperación entre Policía Nacional y Policía Municipal, el seguimiento de casos y la circulación segura de información", ha remachado Martín, quien también ha reprochado al Partido Popular de Madrid su ausencia en las mesas de trabajo sobre violencia de género impulsadas por la Delegación.