El Ayuntamiento de Madrid confirma que "hoy por hoy no hay riesgo de desbordamiento del Manzanares"

Archivo - Imagen del río Manzanares a su paso por los alrededores de la presa de Mingorrubio - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado que "hoy por hoy no hay riesgo de desbordamiento del Manzanares" a su paso por Madrid después de que ayer la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) activara el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río a su paso por la localidad de Rivas-Vaciamadrid debido a la crecida del caudal por las recientes precipitaciones registradas en la región.

Desde Callao Carabante ha explicado que como consecuencia de lluvias anteriores, donde se vio como posible el desbordamiento del río en el tablero de la A-6, el Ayuntamiento ha tomado medidas como "el mejor mantenimiento en la limpieza de los cauces y la monitorización del caudal".

"Ahora mismo se encuentra en un caudal fuera de todo riesgo de incidencia. Es verdad que la previsión de lluvia tampoco es una alerta para los próximos días", ha detallado, subrayando "la más absoluta tranquilidad".