El Ayuntamiento de Madrid crea la Escuela Municipal de Consumo para reforzar la protección y derechos de consumidores - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este viernes la nueva Escuela Municipal de Consumo, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los derechos de los consumidores y ofrecer herramientas prácticas a la ciudadanía ante los cambios en los hábitos de consumo producidos por la digitalización.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, junto al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, han sido los encargados de dar a conocer este nuevo recurso municipal durante un encuentro celebrado en el Centro Municipal de Mayores Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, donde han destacado la necesidad de formar a los ciudadanos para desenvolverse con seguridad en un mercado cada vez más global y tecnológico.

El proyecto nace con el objetivo de centralizar e impulsar las actividades formativas en materia de consumo que hasta ahora se desarrollaban desde distintas áreas del Consistorio. Según ha explicado Hidalgo durante la presentación, el propósito es que los ciudadanos dispongan de herramientas para entender contratos, interpretar facturas o detectar posibles estafas.

"La evolución del consumo en los últimos 40 años ha sido enorme y exige que la formación en estas materias forme parte de nuestra vida cotidiana", ha señalado la delegada.

En este sentido, Hidalgo ha subrayado que todos los ciudadanos son consumidores y que el papel de las administraciones públicas es acompañarles con información, transparencia y formación. "Queremos evitar que se tomen decisiones sin entender lo que hay detrás. Desde leer una factura hasta interpretar un contrato o identificar un fraude digital", ha explicado.

La escuela ofrecerá formación práctica sobre economía doméstica, productos financieros, operaciones bancarias, seguros o seguridad digital, así como contenidos sobre compras fuera de establecimientos, etiquetado, publicidad y reclamaciones. También abordará sectores como la electricidad, la telefonía o el transporte.

CURSOS EN LOS 21 DISTRITOS Y MICROPÍLDORAS

La iniciativa incluirá talleres, charlas y materiales divulgativos, así como recursos digitales como vídeos, guías prácticas, folletos e infografías que permitirán aprender de forma autónoma.

Además, la escuela contará con "micropíldoras" informativas accesibles a través de su página web y con cursos presenciales que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad. "Queremos que la formación sea accesible, sencilla y útil para la vida cotidiana", ha señalado Hidalgo.

La estructura educativa del proyecto se organiza en torno a cuatro ejes principales: menores de edad, adultos y colectivos vulnerables, centros de mayores e intervenciones en la ciudad.

Para los menores, la escuela contempla talleres en centros educativos desde Infantil hasta Formación Profesional sobre consumo responsable y educación financiera básica. En el caso de los adultos y colectivos vulnerables, se desarrollarán metodologías participativas y dinámicas formativas adaptadas a sus necesidades.

En los centros de mayores se impartirán charlas y se habilitarán puntos de atención personalizada en los 21 distritos para abordar cuestiones como la prevención de fraudes, la lectura de contratos o la interpretación de facturas. Además, se instalarán puntos informativos en mercadillos, mercados municipales y ejes comerciales para acercar el asesoramiento al lugar donde se realiza el consumo.

"AUTONOMÍA DIGITAL" PARA LA TERCERA EDAD

Durante la presentación, Fernández ha subrayado que la nueva escuela representa "un compromiso con el bienestar y la tranquilidad de las personas mayores", al ofrecer información y recursos para identificar posibles fraudes y comprender mejor los derechos como consumidores.

"Yo no hablo de brecha digital, yo hablo de autonomía digital. La necesidad que tenemos todos ahora mismo de tener autonomía digital, de poder manejarnos. Porque es cierto que hay menos sucursales de los bancos y necesitamos la web del banco y necesitamos conocer esa información y al mismo tiempo tener el conocimiento para evitar una posible estafa. Por eso, la administración más cercana al ciudadano que son los Ayuntamientos, tenemos la obligación de tener iniciativas como esta", ha afirmado Fernández.

Asimismo, ha incidido especialmente en el papel que esta iniciativa tendrá para las personas mayores, uno de los colectivos más expuestos a determinados fraudes, aunque ha recordado que estos engaños pueden afectar a cualquier ciudadano. "Nos puede pasar a todos, pero con formación y conocimiento podemos prevenir muchos de estos riesgos", ha añadido.

72 PUNTOS INFORMATIVOS EN LA CAPITAL

La Escuela Municipal de Consumo contará con la colaboración del Colegio Notarial de Madrid, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Española de Banca, que aportarán asesoramiento especializado en materia jurídica y financiera.

En este sentido, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha destacado que la puesta en marcha de la escuela supone un "punto de partida" para lograr que los ciudadanos sean "consumidores mejor informados, más formados y también mucho más responsables".

La puesta en marcha de la escuela se apoya en las políticas de consumo desarrolladas por el Ayuntamiento durante 2025. A lo largo del pasado año se llevaron a cabo 2.202 acciones formativas, de las cuales 1.452 estuvieron dirigidas directamente a consumidores y alcanzaron a 36.587 participantes. Además, se realizaron 750 visitas personalizadas a establecimientos comerciales para promover buenas prácticas en el sector.

En paralelo, el programa de formación jurídica 'Madrid te asesora', desarrollado junto al Colegio Notarial de Madrid y que cumple cuatro años de trayectoria, se integrará en la nueva estructura para ampliar su alcance mediante charlas mensuales en los distritos.

Asimismo, durante 2025 se instalaron 72 puntos informativos en distintos barrios de la capital en colaboración con asociaciones de consumidores, reforzando la presencia territorial de estas políticas.