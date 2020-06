El Ayuntamiento de Madrid lanzará en los próximos días 300 nuevas plazas de Policía Municipales

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid lanzará en los próximos días 300 nuevas plazas de Policía Municipal y se retomará la formación, paralizada por la crisis del coronavirus, de otros 300 nuevas agentes, ha anunciado este miércoles, durante el Día del Patrón de la Policía Municipal, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y la concejala delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.

Durante su discurso, Almeida ha recordado el "sacrificio y el ejemplar comportamiento" la Policía Municipal durante esta pandemia y el recuerdo a los tres agentes municipales fallecidos por coronavirus.

"Pocos podíamos imaginar hace un año que tuviéramos que atravesar este tipo de adversidades pero teníamos una seguridad, una garantía que fuera cual fuera la situación, la adversidad a la que nos enfrentáramos, sabíamos que podíamos contar con todos vosotros, que este Cuerpo iba a estar preparado para acometer cualquier adversidad, como el resto de Cuerpos policiales y de servicios públicos del Ayuntamiento".

"No había día en que las calles vacías no hubiera un agente de la Policía Municipal en cualquier rincón, calle o lugar, yendo más allá de vuestros deberes y obligaciones, entendiendo que podáis garantizar en esto momentos difíciles los derechos y libertades de los madrileños, pero también saber que podíais echar una mano. Que animasteis a sanitarias y enfermos, o yendo a cualquier sitio en el que se reclamaba vuestra presencia. No hay medalla más merecida. Esta medalla no es un acto discrecional de la Junta de Gobierno, sin un acto debido de gratitud, apoyo y cariño al trabajo durante esos meses", ha añadido el alcalde.

Almeida también ha recalcado la labor de "servidor público" del juez Marchena, otro de los condecorados, o también las Fuerzas Armadas y de la Legión, "que tantos servicios ha prestado a España y cuya fama ha trascendido las fronteras", o la Unidad Militar de Emergencias, "que estuvo en ese milagro que fue el Hospital de Ifema, que no se hubiera llevado a cabo sin ellos". También ha repasado la labora de "formación continuada" del CIFSE, otro de los galardonados, o del comisario Emilio Monteagudo, "ejemplifica sus abnegadas virtudes".

El primer edil madrileño ha reafirmado "el compromiso" de su equipo municipal con la Policía Municipal para que cuenten con los medios y recursos necesarios "para que puedan adaptarse a los nuevos tiempos, con la incorporación de nuevos efectivos porque sabemos que necesitáis más efectivos". "Gracias por vuestra labor callada y silenciosa. Muchas gracias. No hay nada más que decir", ha finalizado.