Ayuntamiento de Madrid ofrece espacios para acoger a familias de Cañada y estudia un "traslado masivo" por el temporal

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este jueves que el Ayuntamiento de la capital ha ofrecido alternativas habitacionales para las familias especialmente vulnerables que habitan en la Cañada Real Galiana y estudia un "traslado más masivo" de personas por las bajas temperaturas y el temporal que va a tener lugar en toda la región.

"Lo que estamos estudiando en este momento, se esta decidiendo hoy mismo, son determinados emplazamientos donde se pueda producir un traslado más masivo de personas que, dada la situación que se va a vivir en Madrid a lo largo de la próxima semana, se van a encontrar en una situación muy complicada y nosotros lo que queremos es proporcionarles los recursos necesarios para llevar un vida con la suficiente dignidad", ha afirmado Almeida en declaraciones a los medios.

Así, el regidor ha señalado que "por supuesto" que se cuenta con "acciones específicas" para abordar el programa de la Cañada y ha informado de que se han puesto en contacto con la Delegación de Gobierno en Madrid, el Ministerio de Interior y la Comunidad de Madrid, a los que les han expuesto "la gravedad de la situación y la necesidad de tomar soluciones ya".

"Que no tengamos la competencia no quiere decir que no podamos asumir la responsabilidad también de que haya soluciones", ha trasladado Almeida. Concretamente, ha precisado que desde el Consistorio madrileño van a poner a disposición de los vecinos "varias localizaciones" para todas aquellas personas que residen en la Cañada Real, que están afectadas por los cortes de luz y que "van a tener que soportar durísimas condiciones climatológicas", para que no tengan que estar estos días en la "situación precaria en la que se encuentran".

"Ese es el compromiso del Ayuntamiento, haber activado espacios", ha defendido el alcalde y ha añadido que a las familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad se les ha ofrecido "opciones habitacionales para que se puedan trasladar de manera inmediata", entre ellas, residencias ya existentes e inmuebles.

"Todos son de especial vulnerabilidad en una Cañada Real que no tiene suministro eléctrico, pero hay necesidades específicas que agravan aún más la situación", ha señalado, unas personas que han sido identificadas por los servicios sociales municipales y el Samur Social. A ello, ha agregado que han aumentado "de manera importante" los recursos de la campaña del frío para personas sin hogar en 60 plazas, alcanzado ya más de 600 en el cómputo total.