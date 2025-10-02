Archivo - Unos turistas en un Tuk Tuk - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid está "ultimando" la futura regulación de los tuk-tuk, ha trasladado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también vicealcaldesa ha señalado que se están produciendo "avances internos", entre las distintas áreas de Gobierno. "Estamos trabajando intensamente entre las áreas para sacar adelante esa regulación", ha contestado.

La regulación de los tuk-tuks buscará evitar la ilegalidad de que actúen como transporte de viajeros, no limitándose a una función meramente turística. El Ayuntamiento está trabajando en esa regulación "para poder ponerla a punto y transmitir ese mensaje claro de que el turismo es muy bienvenido en esta ciudad, pero que todos aquellos que se quieran aprovechar del turismo ejerciendo actividades ilegales no van a tener cabida en Madrid", afirmaba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, meses atrás.

El Consistorio interponía hasta 148 sanciones a tuk-tuks en su primera campaña, puesta en marcha del 31 de marzo al 6 de abril, que se reeditará con carácter periódico, con sanciones por contravenir el reglamento de circulación que van desde los 90 hasta los 200 euros.