El Ayuntamiento mantendrá el concierto de Henry Méndez en Villa de Vallecas: "No creemos en la cultura de la cancelación

Archivo - Henry Méndez cautivó al público asistente a su concierto en Puerto Venecia - PUERTO VENECIA - Archivo

El PSOE exige la anulación del evento por las palabras del cantante dominicano en las que mencionó que odia "a los rojos"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha anunciado que el concierto de Henry Méndez en el distrito de Villa de Vallecas previsto para el sábado 13 de septiembre "se celebrará", a pesar de la petición del PSOE de que se cancele por las palabras del cantante dominicano en las que ha señaló que odia "a los rojos".

En declaraciones a los medios tras un acto en Carabanchel este miércoles, Fernández ha desgranado que, aunque no comparten las declaraciones del cantante, el concierto se mantendrá.

"No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación", ha expresado el delegado de Políticas Sociales.

Así, Fernández ha reivindicado que hay que escuchar la música "independientemente de lo que se piense ideológicamente" y que no van a cancelar conciertos, ni cuando se diga una cosa ni cuando se diga la otra".

"Igual que ha habido otras desafortunadas declaraciones, donde se ha dicho que todo aquel que votaba PP era fascista o donde se ha acusado al Partido Popular de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas, grandes creadores de cultura. La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo, no hay que mirar las ideologías", ha especificado el delegado.

PSOE PIDE LA CANCELACIÓN INMEDIATA

Antes, en un tuit publicado a última hora del martes, el concejal 'socialista' en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito criticó las palabras del cantante y exigió su "cancelación inmediata".

"Así se presenta la estrella de las fiestas de Villa de Vallecas", expresó Benito en referencia al vídeo adjuntado en el que Méndez proclama que odia "a los rojos". El concejal pidió que se sustituya la actuación por la de un artista "que traiga música y buen rollo, no odio y enfrentamiento".