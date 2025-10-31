El Ayuntamiento mejorará la Colonia Orisa de Hortaleza con "más seguridad, accesibilidad y zonas verdes"

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González (2d) y el concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez (1d), han visitado la Unidad de Regeneración de Hortaleza para avanzar en su transformación urbana. - EUROPA PRESS

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo un plan de acción para mejorar la Colonia Orisa del distrito de Hortaleza con el objetivo de proporcionar al barrio "más seguridad, más accesibilidad para los vecinos y zonas verdes".

Así lo ha avanzado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, durante una visita a la colonia, en la que ha estado acompañado del concejal Presidente Distrito Hortaleza, David Pérez, la subdirectora General de Análisis Urbano (SGAU), Pilar Monforte, la consejera Técnica de la SGTU, Itziar Bayón y representantes de la Asociación de Vecinos La Noria de Hortaleza.

En declaraciones a los periodistas, González ha manifestado que durante la visita, han podido comprobar "los desniveles que hay, el abandono, la dejadez, la falta de anchura de las propias aceras que dificultan a las personas de movilidad reducida y el abandono en general en cuanto a zonas verdes".

La colonia es una de las primeras incluidas dentro del Plan Regenera Madrid, "el instrumento estratégico municipal" destinado a mejorar los entornos residenciales más degradados de la capital y en los que hasta ahora no se ha podido actuar.

La Colonia Orisa, construida a mediados de los años 60, cuenta con 1.132 habitantes, 531 viviendas y una superficie total de 42.086 metros cuadrados, de los cuales el 99,8 % está declarado Zona de Especial Transformación Urbana.

Más del 30 % de sus aceras tienen menos de 1,80 metros de ancho y el número de árboles y de superficie libre por vivienda está "muy por debajo de la media de la ciudad". Además, los espacios interbloque presentan "pavimentos deteriorados, escaleras y barreras arquitectónicas, lo que dificulta la movilidad y el tránsito peatonal", especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.

El delegado ha indicado que cuando las obras terminen, "la colonia será mucho más segura" porque tanto los camiones de Bomberos como ambulancias "podrán acceder a todos los interbloques". Asimismo, ha remarcado que "no se ha podido actuar" en la zona en 50 o 60 años porque "el espacio no estaba regularizado".

"La opción se hace de toda la unidad de regeneración, se estudia titularidades del suelo y las normas urbanísticas, cómo está el uso de ese suelo y con eso determina qué herramientas necesitamos para intervenir", ha añadido la consejera Técnica, Itziar Bayón.

Desde el Consistorio han recordado que la iniciativa actuará sobre 85 kilómetros de la ciudad y beneficiará a 2,6 millones de madrileños, basándose en un concepto de "barrio saludable".