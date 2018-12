El Ayuntamiento no cerrará el Mercado Maravillas en Tetúan siempre y cuando los comerciantes cumplan el plan de obras

Publicado 21/12/2018 12:10:48 CET

Mantiene en suspenso el expediente sancionador

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no cerrará el Mercado Maravillas, en Tetuán, y mantiene en suspenso el expediente sancionador siempre y cuando los comerciantes cumplan el plan de obras comprometido, ha informado este viernes el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en los pasillos del Palacio de Cibeles.

Ante una serie de denuncias y quejas remitidas a los servicios técnicos de control de la edificación sobre el posible mal estado de la edificación, el Ayuntamiento giró visita, tras la que informó a los comerciantes de que "podían tener problemas de seguridad".

"Les exigimos un plan de obras que restituya la situación y que garantice la seguridad. El expediente sancionador se mantiene en suspenso, siempre vigilantes ante una situación que puede poner en riesgo la seguridad", ha declarado Calvo.

Si los comerciantes no cumplieran con sus obligaciones de conservar adecuadamente el edificio, "el Ayuntamiento tendría la obligación de iniciar un expediente de cierre". "No queremos llegar a eso y entendemos que no vamos a llegar a eso pero el Ayuntamiento tiene que priorizar la seguridad", ha argumentado.