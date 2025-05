Ayuntamiento no comenzará obras en apartamentos San Francisco hasta desalojar a cuatro personas y MM critica su gestión

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no comenzará con las obras en los apartamentos municipales para mayores San Francisco hasta desalojar a cuatro personas que "se han quedado bajo su responsabilidad" y Más Madrid ha criticado su "pésima gestión" con las personas mayores.

Durante la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, la concejala Mar Barberán ha lamentado que esta situación se encuentre en "stand-by" desde septiembre, a pesar de que el Consistorio "metió mucha prisa en desalojar a 55 personas que vivían ahí".

"Son nueve meses en donde no hemos avanzado ni un ápice. Las personas tuvieron que irse a un recurso que no querían porque, según ustedes, se tenía que abordar una obra integral del edificio y que era urgente porque se les iba a caer el edificio encima. Nueve meses después no han empezado las obras", ha indicado.

Barberán ha cargado contra "la pésima gestión" del Gobierno municipal porque, a su juicio, "las personas mayores están pagando el pato y están sufriendo cada día". Ha añadido que "si hubieran sectorizado las obras, ya se estarían avanzando".

"Esta situación tenían que haberla tenido prevista y haber tenido el consentimiento de todas y cada una de las personas. No haber desalojado a todas porque ahora las tiene desplazadas sin saber siquiera cuándo van a volver porque no saben siquiera cuándo van a empezar las obras. Desde el 2019 tienen una inspección técnica desfavorable y han tenido tiempo suficiente para haber hecho hasta otros apartamentos", ha subrayado.

CUATRO PERSONAS SIGUEN EN LOS APARTAMENTOS

Por su parte, la directora general de Mayores y Prevención de la Soledad No Deseada del Ayuntamiento, Silvia Saavedra, ha detallado esta cuestión se encuentra en tramitación de los procedimientos administrativos para iniciar acciones judiciales para que "las cuatro personas que se mantienen, bajo su responsabilidad y de forma absolutamente egoísta, se les pueda exigir el desalojo".

"Estamos tramitando un procedimiento administrativo para acordar la baja temporal en la plaza de apartamento porque las personas usuarias de los apartamentos no tienen un derecho de propiedad, sino de uso. Estas obras no se pueden sectorizar", ha defendido.

Saavedra ha subrayado que "fundamental" realizar una "gran obra de gran envergadura" que afecta ámbitos fundamentales, como la cubierta, la envolvente, el sistema de climatización, el sistema de fontanería, la escalera, nuevo ascensor, protección de incendios o mejorar los tiempos de evacuación.

"Estas obras deben realizarse libre de ocupantes y así lo ha establecido el Área de Obras. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el contrato, pero está sufriendo un perjuicio. Se ha tenido que tramitar un contrato menor para seguir a esas cuatro personas que, de manera absolutamente insolidaria se han quedado. En stand-by no, estamos cumpliendo la ley", ha zanjado.