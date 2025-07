Ayuntamiento no dejará "a nadie en la calle" pero sí exigirá al Gobierno que "cumpla con sus competencias" en migración

"Solicitantes de asilo que deberían estar en torno a 15 días en los centros (municipales) estén una medida de más de 130", asegura

El Ayuntamiento de Madrid no dejará "a nadie en la calle" pero sí exigirá al Gobierno central que "cumpla con sus competencias" en migración, ha remarcado la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz se ha posicionado así después de que la Comunidad de Madrid haya instado al Gobierno a acoger a 50 menores inmigrantes solicitantes de asilo que residen actualmente en centros sociales regionales.

La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha trasladado el apoyo municipal a la iniciativa de la Comunidad ante una "nefasta" política migratoria por parte de Pedro Sánchez. "No hay ningún tipo de control en cuanto a las fronteras de nuestro país, en cuanto a que no se garantiza una migración que sea legal y ordenada", ha reprochando, tras insistir en una política que aviva el "coladero de las fronteras" para luego, por parte del Gobierno de Sánchez, "desentenderse total y absolutamente de esas personas migrantes".

Para Sanz, los migrates son "utilizados para sus enjuagues políticos, como se está viendo por ejemplo con el reparto de menores entre las comunidades autónomas", entre las que hay que son "eximidas" frente a otras, "casualmente muy concretas y muy señaladas donde se envían de manera mayoritaria".

"DESLEALTAD INSTITUCIONAL"

Inma Sanz ha atacado la "deslealtad institucional total y absoluta, además de una postura profundamente hipócrita, por parte del Gobierno de España".

La portavoz ha recordado que le corresponde a la Comunidad de Madrid actuar como ha anunciado dado que son sus competencias mientras que el Ayuntamiento actúa con su propia vía, para insistir que "no es de recibo que personas solicitantes de asilo que piden protección internacional que deberían estar en torno a 15 días en los centros (municipales) estén una medida de más de 130".

"El Gobierno de España es quien tiene las competencias pero no se ocupa de ellos. No es de recibo, no es leal, no es lo que deberían hacer son sus competencias y las están incumpliendo mientras que nosotros vamos a seguir exigiendo que les den cumplimiento", ha declarado.

También ha aseverado que "no se va a dejar a nadie en la calle" porque el Ayuntamiento de Madrid "no es el Gobierno de España". "No vamos a dejar a nadie en la calle pero sí vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que cumpla con sus competencias exclusivas", ha concluido.