Ayuntamiento no hará "el don Tancredo" con posibles irregularidades en edificios de Monasterio, avisa Almeida

Publicado 03/02/2020 12:45:02 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado este lunes de que el Gobierno municipal no hará "el don Tancredo" con posibles irregularidades en edificios construidos por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

El Consistorio tiene abiertos dos expedientes disciplinarios contra dos edificios construidos por Monasterio. El regidor ha indicado que "desde el punto de vista administrativo hay que depurar la situación en la que se encuentran esos dos inmuebles".

Después hay que ver "si es susceptible de legalización", ya que no quieren "castigar" a los propietarios. "Si no, se tendrá que volver a la situación anterior, el suelo industrial, pero aquí no hay intencionalidad política, sino servicios técnicos del Ayuntamiento que funcionan muy bien", ha apuntado.

Entiende Almeida que esto "no afectará" a su relación con Vox, ya que "si lo que se ha producido supuestamente es una vulneración de legalidad, se sigue el mismo procedimiento con la persona, esté en política o no, haya un acuerdo de investidura o no". "Este es un Ayuntamiento serio; si se ha producido cualquier actuación que vulnere ordenanza tenemos que perseguirlo", ha señalado.