El Ayuntamiento, con nueva ordenanza, no devolverá el dinero de multas por ZBE anuladas porque no hay efecto retroactivo

Archivo - Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el pasado marzo la nueva ordenanza de Movilidad que está en vigor, no devolverá el dinero de multas interpuestas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas porque no tienen efecto retroactivo según la jurisprudencia.

Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, desde Madrid in Game después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de las ZBE de la capital.

Desde el Gobierno municipal ya se trasladó ayer que la sentencia queda sin efecto tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad el pasado marzo. Sin embargo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunció que presentará en el Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de las multas.

Sanz ha contestado con la jurisprudencia que avala que no se dé el carácter retroactivo en las sentencias, "más allá de los recursos que se puedan presentar".