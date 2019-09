El Ayuntamiento ordena demoler una vivienda unifamiliar de tres plantas en construcción sin licencia

Publicado 06/09/2019 21:18:35 CET

GETAFE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Getafe ha ordenado la demolición de una vivienda unifamiliar de tres plantas en construcción sin licencia, que está situada en la cañada de San Marcos, según el acta a la que ha tenido acceso Europa Press.

La demolición deberá efectuarse en el plazo de un mes "bajo dirección facultativa de técnico competente y comprenderá la vivienda unifamiliar de tres plantas en construcción, la estructura metálica a modo de porche y el vallado de parcela en construcción".

Las obras de demolición deberán dejar las tres parcelas afectadas en adecuadas condiciones de seguridad, restituyéndolas a su estado original, ya que "incumplen el planeamiento vigente porque la edificación está situada en terrenos clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe (PGOU) como suelo urbanizable no sectorizado y suelo no urbanizable de protección vías pecuarias".

Al respecto, "actualmente no se han ejecutado los instrumentos de planeamiento y gestión que posibiliten el desarrollo urbanístico de esta zona, por lo que no resulta permisible la construcción de vivienda alguna, no siendo por tanto la edificación realizada legalizable".

Además, "las nuevas construcciones invaden parcialmente suelo de titularidad pública y la estructura metálica a modo de porche y el cerramiento de parcela en ejecución carecen de licencia y no se ajustan a la normativa vigente, no siendo legalizables en su situación actual".

Por último, se advierte que en caso de incumplimiento de esta orden "el Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria a cargo del obligado, lo que podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador con la imposición de la sanción que proceda".