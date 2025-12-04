El Ayuntamiento patrocinará con 1,5 millones la próxima película de Woody Allen, que rodará en Madrid

Archivo - El director de cine Woody Allen posa en el photocall de la película ‘Cuestión de suerte’ - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento participará con 1,5 millones de euros como patrocinador institucional de la próxima película de Woody Allen, que rodará la próxima primavera en Madrid, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La aportación municipal de 1,5 millones representa un 12,5% del presupuesto total de la producción, que asciende 12 millones de euros. La película "se presenta como una oportunidad estratégica para la proyección internacional de Madrid como destino cultural y cinematográfico".

La película llevará en su título la palabra 'Madrid' y se desarrollará íntegramente en la capital en sus fases de preproducción y rodaje, mientras que la postproducción se repartirá entre Madrid y Nueva York.

Se estima que el 79% de la inversión total (9,46 millones de euros) se ejecutará en la ciudad, generando un impacto económico directo e indirecto mediante la creación de 1.196 empleos directos y 2.293 indirectos, según datos aportados por el Ayuntamiento.

Al menos un 15% de las escenas de la película se grabará en espacios exteriores, "de manera que refleje de forma fácilmente reconocible la ciudad y muestre su característico paisaje cultural, arquitectónico e histórico". El turismo de pantalla mueve ya 100 millones de visitantes en el mundo y se prevé que, en el año 2032, superará los 122.000 millones de euros.