El Ayuntamiento pide al delegado del Gobierno una "profunda reflexión" tras los últimos apuñalamientos en la capital

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, una "profunda reflexión" tras los últimos sucesos violentos ocurridos esta madrugada, cuando se han registrado dos heridos por arma blanca en distintos incidentes en la capital.

En declaraciones a los medios durante un acto en el parque de Berlín, Fernández ha manifestado su "preocupación" ante estos sucesos y ha instado a Martín a "dedicarse a sus competencias", recordando que la materia de seguridad es "competencia exclusiva" de la Delegación del Gobierno.

Fernández ha recomendado a Martín que "en lugar de criticar" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, debería "dedicarse a sus competencias, que es la materia de seguridad". "Más policías en la ciudad de Madrid, no puede haber más apuñalamientos", ha exigido.

Fernández ha insistido en que "la seguridad es competencia exclusiva del Gobierno de España" y ha reclamado a Martín que, "en lugar del delegado sanchista, se convierta de una vez por todas en delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid".