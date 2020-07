Ayuntamiento podría aprobar en julio decreto para unificar criterios de empadronamiento desde red de Servicios Sociales

Más Madrid pide poder empadronarse en entidades sociales y habitaciones realquiladas y advierte de confusión provocada por Aniorte

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid podría aprobar este mismo mes de julio el decreto de homogeneización de criterios para el empadronamiento desde la red de Servicios Sociales de la ciudad, una vez que Más Madrid ha reclamado que el Consistorio permita empadronarse en entidades sociales y habitaciones realquiladas.

Este grupo municipal ha advertido de las expectativas truncadas, a su juicio, por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, al haber afirmado que a la tarjeta monedero podrán acceder también las personas en situación administrativa irregular si están empadronadas.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha hecho mención en la comisión del ramo a las declaraciones que Aniorte hizo en torno a la tarjeta monedero, que estará en marcha "en breve", cuando aseveró a la prensa que los migrantes en situación administrativa irregular podrán acceder a ella si se empadronan previamente.

La edil ha puesto sobre la mesa que el delegado dio a entender que todos los migrantes pueden empadronarse "y eso no es verdad porque sin un pasaporte en vigor no pueden hacerlo". Sus declaraciones han generado "expectativas que no pueden cumplir" y "conflictos" en las Juntas.

Sánchez ha recordado que la cuestión del empadronamiento quedó fuera de los Pactos de la Villa porque "no quisieron hablarlo" cuando "es una herramienta esencial en tiempos de pandemia dado que afecta a las cosas del comer: no estar empadronado impide ir al médico o solicitar el Ingreso Mínimo Vital".

PROPUESTA DE HOMOGENEIZACIÓN

El director general de Atención Primaria y Emergencia Social del Ayuntamiento, Alejandro López Pérez, ha contestado a la pregunta de Más Madrid sobre si se está elaborando una instrucción sobre el padrón que en lo que trabajan es en una propuesta de homogeneización de criterios para poder empadronarse desde la red de Servicios Sociales y que tendrá forma de decreto.

Surge "por las dificultades de empadronamiento para algunas personas, como propietarios que no autorizan el empadronamiento de inquilinos o por la sustracción de documentos", ha indicado el director general, que ha señalado que actualmente la gestión del padrón es un marco flexible que prevé mecanismos sustitutivos para acreditar tanto la residencia como la identidad.

Esto legitima "que se utilicen recursos municipales de carácter social a efectos de empadronamiento", razón que ha llevado al Gobierno a impulsar "una línea de mejora con el establecimiento de criterios homogéneos para toda la ciudad para garantizar el supuesto de empadronamiento en la red de Servicios Sociales en los casos que, por distintas circunstancias, no se puede acceder".

EL DOMICILIO FICTICIO

Pilar Sánchez no ha ocultado que le preocupan esos criterios porque "las personas para empadronarse tienen que acreditar quiénes son y ahí está la dificultad". Y es que no todas personas pueden hacerlo, como aquellas que no cuentan con un pasaporte en vigor.

La concejala ha reclamado asimismo al Ayuntamiento que "mejore la gestión del domicilio ficticio", que está "reconocido pero que en la práctica no está funcionando bien". "Permitan que las personas se puedan empadronar en las entidades sociales, supervisadas y coordinadas con los Servicios Sociales. Hagan fácil que se puedan empadronar en habitaciones realquiladas para que todas las perdonas puedan acceder a sus derechos", ha reclamado.

El director general ha coincidido en posturas en torno al domicilio ficticio para recordar que es una competencia estatal y ha aclarado que al empadronamiento "pueden acceder personas en situación de irregularidad con documentación ciertamente válida".

"Queremos facilitar a personas con domicilio cierto que puedan empadronarse, facilitarlo a personas sin hogar como vía de inclusión social, a familias que pierden su vivienda habitual y acceden a recursos alternativos para ser capaces de empadronarles en centros sociales como garantía de su proceso de intervención", ha expuesto.