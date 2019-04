Ayuntamiento podría convocar pleno extraordinario para aprobar inicialmente Nuevo Norte en mayo coincidiendo con campaña

Publicado 24/04/2019 11:58:22 CET

"No me gustaría hacer coincidir la votación con la campaña pero si nos sitúan en esa coyuntura priorizaremos la aprobación de un expediente que resuelve herida de 25 años ", dice Calvo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid podría convocar un pleno extraordinario en el mes de mayo, incluso coincidiendo con la campaña electoral que arrancará la medianoche del 9, para aprobar inicialmente Madrid Nuevo Norte si llega para entonces el preceptivo informe ambiental de la Comunidad, ha señalado este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, tras la última comisión del ramo.

"No me gustaría hacer coincidir la votación con la campaña pero si nos sitúan en esa coyuntura priorizaremos la aprobación de un expediente que resuelve una brecha de 25 años antes que una decisión de oportunismo político, de que coincida o no con unas elecciones", ha transmitido a la prensa.

El Ayuntamiento sigue a la espera de que la Comunidad remita el informe medioambiental. "Si lo remiten esta semana o la semana que viene convocaríamos un pleno extraordinario porque iempre he dicho que no me gustaría hacer coincidir la votación dentro de la campaña, que empieza el día 9 por la noche. Tenemos un cierto margen antes de que empiece la campaña", ha declarado.

En cualquier caso cree que "es prioritario para la ciudad resolver este problema, dar una solución al norte y para poner en marcha esa solución es imprescindible aprobar el expediente Madrid Nuevo Norte, aunque no sea la mejor de las opciones hacer coincidir la votación dentro de la campaña".

LOS CUATRO MESES BAJO LOS QUE SE ESCUDA LA COMUNIDAD

"Nosotros no decimos que la Comunidad haga o no la aprobación definitiva, que les compete a ellos, sino que remitan el informe medioambiental, que tienen el expediente desde hace más de un mes, y podremos convocar el pleno para la aprobación provisional", ha indicado. Una vez hecha, a la Comunidad le compete la aprobación definitiva en el plazo que estipula la Ley del Suelo, los cuatro meses", ha remarcado.

Preguntado sobre si ve intencionalidad política en el posible retraso de la aprobación del informe ambiental, Calvo cree que si existiera sería "bochornoso e injusto que por una decisión de oportunismo electoral se antepongan intereses de partidos frente a los de la ciudadanía". "Espero que la Comunidad no esté en ese juego pero, en base a sus hechos, la ciudadanía tendrá la posibilidad de valorar si su decisión responde a ese juego", ha terminado.