El Ayuntamiento de Pozuelo recurrirá ante el TSJM la suspensión del cierre del centro de migrantes (Creade)

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión cautelar de un juez de mantener abierto el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de migrantes.

Así lo ha avanzado el Consistorio a través de un comunicado después de que el Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid haya aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno y haya suspendido el cierre del Creade de Pozuelo, según informaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con la adopción de estas medidas cautelares, el cierre del Creade queda suspendido de forma provisional hasta que el órgano judicial dicte sentencia. Durante este periodo, el centro podrá continuar prestando servicio con normalidad y las personas acogidas mantendrán su alojamiento y atención en las condiciones actuales.

Desde el Gobierno municipal han incidido en que el edificio solo tiene permiso municipal para 270 camas, pero el Ministerio de Migraciones ha autorizado "más del doble y reconoció que había más de 400 personas" de una decena de nacionalidades distintas.

El Ayuntamiento ha trasladado que "acata aunque no comparte" la decisión cuyo cierre decretó por carecer de licencia municipal para dicha actividad y por el "riesgo de hacinamiento que el Ministerio de Migraciones ha provocado en esas instalaciones".

Por otro lado, el Gobierno local ha recordado que en verano y en diciembre este Departamento llegó a "amagar públicamente con utilizar este centro para alojar a cientos de menores inmigrantes no acompañados, hecho que no ha ocurrido".

En conclusión, y como ya avanzó el Ayuntamiento de Pozuelo acatará la decisión de este Juzgado y recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un auto que, según han subrayado, se ha conocido apenas "24 horas después de que el juez recibiera las alegaciones del Consistorio contra las cautelares solicitadas por el Gobierno central el pasado 17 de noviembre, de las que el Ayuntamiento no tuvo conocimiento hasta casi un mes y medio después (23 de diciembre)".

Confían en que la Justicia termine dándoles la razón al margen de la medida cautelar que ha adoptado este jueves para retrasar ese cierre hasta que resuelva el asunto.

Por último, el Ayuntamiento de Pozuelo ha trasladado a sus vecinos "un mensaje de tranquilidad y confianza" en la justicia, además de reiterar "su firme voluntad de llegar hasta donde haga falta para que el Gobierno central cumpla la misma normativa que el Consistorio exige al resto de ciudadanos, empresas e instituciones".