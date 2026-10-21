El Ayuntamiento prevé construir 770 viviendas con sistemas industrializados para ahorrar tiempo y costes

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González (i), y el concejal de Barajas, Juan Pe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento prevé construir cerca de 770 viviendas con sistemas industrializados en próximas promociones de EMVS Madrid para ahorrar tiempo y coste, ha anunciado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, en la comisión del ramo.

Y, en concreto, de las 2.200 viviendas en marcha, 600 de ellas van a ser de construcción industrializada. "Madrid necesita más vivienda y, sobre todo, más rápido", ha resumido González ante una pregunta del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal. "Por eso estamos haciendo todo lo posible por aumentar el parque de vivienda lo más rápido posible, con todas las tecnologías a nuestro alcance, por supuesto también con la construcción industrializada", ha detallado.

Este sistema ha arrancado en EMVS Madrid con la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, la primera promoción pública de Madrid construida con madera industrializada. Levantada en 17 meses redujo sus plazos en un 40%. Otra de sus ventajas mediante el uso de madera industrializada es que absorbe el CO2 y deja una huella de carbono muy inferior a la del hormigón, con certificación de sostenibilidad para que los vecinos puedan ahorrar en su factura eléctrica.