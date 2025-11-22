Ayuntamiento prevé ejecutar la desascripción de Serrería Belga de Madrid Destino para acoger la Colección Pérez Simón

Archivo - La exposición 'Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón', que acoge CentroCentro - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

El Ayuntamiento de Madrid hará efectiva próximamente la desadscripción del Espacio Cultural Serrería Belga de la empresa municipal Madrid Destino con el fin de acoger de manera permanente la Colección Pérez Simón, que permitirá disfrutar en la capital de más de 200 obras de artistas como El Greco, Renoir o Van Gogh.

Así lo ha trasladado esta semana la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante la comisión del ramo, donde ha señalado que, tras "un trabajo burocrático muy largo y extenso" iniciado en 2023, la propuesta será llevada al próximo Pleno de Cibeles para que Serrería Belga pase a estar adscrito al Ayuntamiento, en lugar de a Madrid Destino.

Tal y como ha explicado la delegada, el cambio de adscripción es el paso previo necesario para iniciar las obras que permitirán instalar posteriormente la colección en este inmueble.

Rivera de la Cruz ha recordado que fue el propio empresario y coleccionista Juan Antonio Pérez Simón quien eligió Serrería Belga como sede permanente de su colección privada. El inmueble, situado en pleno Paisaje de la Luz --entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco--, cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados.

Precisamente, en este sentido, el pasado mes de enero cerró sus puertas la muestra 'Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón' en el espacio CentroCentro del Palacio de Cibeles tras recibir a 90.000 visitantes. La instalación reunió piezas emblemáticas de la colección, con nombres como Goya, Paul Cézanne, Renoir, Munch, Kahlo o Magritte.

Pérez Simón, nacido en Asturias y emigrado a México en su niñez, posee una colección integrada por más de un millar de obras de pintura, escultura, dibujo, artes decorativas y manuscritos, muchas de ellas nunca exhibidas en España.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Colección Pérez Simón --cuyo plazo se fijará en función de los compromisos de ambas partes-- contemplará la cesión del espacio municipal a cambio de hacer accesible al público un destacado conjunto de obras maestras de la historia del arte, en beneficio de los ciudadanos y visitantes de Madrid.