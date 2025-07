El Ayuntamiento rechaza paralizar obras en Doctor Esquerdo pero propone a vecinos una comisión de seguimiento semanal

Personal técnico defiende su continuidad para dar solución a "un problema que los vecinos tienen frente a sus casas"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado paralizar las obras de retirada de amianto en el almacén municipal situado en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, pero ha planteado a los vecinos la creación de una comisión de seguimiento de los trabajos de carácter semanal.

Así lo han transmitido fuentes municipales a Europa Press tras la reunión que ha mantenido este miércoles la delegada, Paloma García Romero, con los vecinos que residen en viviendas cercanas al lugar de las actuaciones de desamiantado con el objetivo de escucharles y aclarar sus dudas respecto a los trabajos.

En el encuentro, celebrado en la sede del Área de Obras y Equipamientos y a la que han asistido más de una treintena de representantes de los vecinos, la delegada ha estado acompañada por representantes de la empresa Ugarte Feijóo (adjudicataria de la obra), de la empresa dMol (encargada de los trabajos de demolición y desamiantado) y el coordinador de seguridad y salud de la obra, así como personal técnico que "se han puesto a disposición de los vecinos y han respondido a sus dudas".

Pese a que la Junta Municipal aprobó ayer por unanimidad --con los votos del PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- instar al área de Obras y Equipamientos a realizar un nuevo calendario de actuaciones y que no se realicen nuevos trabajos hasta que se alcanzase un acuerdo en el encuentro, el personal técnico ha defendido la continuidad de los trabajos para dar solución en tres semanas a "un problema que los vecinos tienen frente a sus casas desde hace medio siglo".

De esta manera, el espacio "estará libre de amianto en menos de un mes". Asimismo, se ha puesto a disposición de los vecinos toda la documentación relativa a los permisos, al plan de trabajo específico para la retirada de la cubierta, las medidas de seguridad de los trabajos, actas de inspección y los resultados de las mediciones ambientales diarias de la calidad del aire.

LA SEGURIDAD ES "LA PRIORIDAD"

Según ha transmitido García Romero, para el Ayuntamiento "la prioridad es la seguridad de los vecinos". Ha recalcado que este compromiso "se plasma en un cumplimiento estricto" de la normativa y de las medidas de seguridad previstas para este tipo de trabajos, que se están llevando a cabo en este espacio y que se realizan en múltiples lugares de toda la ciudad, como edificios de viviendas, colegios, cantones, túneles, entre otros.

En esta línea, la delegada ha insistido en que los trabajos cuentan con una empresa homologada y especializada, el permiso pertinente de la Comunidad de Madrid, el preceptivo plan de seguridad y salud y las inspecciones periódicas de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la empresa encargada del desamiantado ha reiterado que la zona de trabajo "está cerrada y señalizada, sin acceso exterior ni personal ajeno a la empresa durante los trabajos". En cuanto a la labor de desamiantado, se ha explicado que se utiliza un líquido encapsulante aplicado con pulverizador de baja presión antes de manipular las placas, lo que evita la liberación de fibras.

"Es importante señalar que el material que se está retirando es no friable, es decir, que no se rompe o desmenuza con facilidad. Además, antes de retirarlo, este se encapsula, lo que garantiza que las fibras de amianto no se desprendan. Adicionalmente, se realiza aspiración con filtros HEPA de la cubierta y suelo al finalizar cada jornada, además de inspecciones visuales", han remarcado las mismas fuentes.

UNA OBRA "CERRADA" QUE "NO GENERARÁ POLVO"

Asimismo, se ha insistido en que los trabajos no generarán polvo ni dispersión al exterior, ya que estos se desarrollan exclusivamente desde el interior de la nave. No obstante, como en cualquier obra de demolición, las medidas de prevención recomendadas durante el tiempo de trabajo de desamiantado incluyen mantener las ventanas cerradas, evitar tender ropa en el exterior y evitar el uso de piscinas privadas durante la realización del mismo, en este caso únicamente de 7 a 13 horas de lunes a viernes.

Los acopios de la obra están vallados y cerrados y los residuos se entregan a un gestor autorizado con doble encapsulado, saliendo sellados de la obra. Los trabajos de retirada de las placas de fibrocemento de la cubierta tendrán una duración aproximada de tres semanas, si bien los trabajos de demolición total de la estructura tienen una duración prevista de cuatro meses.