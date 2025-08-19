El Ayuntamiento ha recibido más de 300.000 pagos por Bizum por parte de los madrileños desde que se permitió en febrero

Archivo - Economía.- El Ayuntamiento de Madrid incorpora el pago por Bizum en todos los impuestos y tasas - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido un total de 307.751 pagos por Bizum con un importe de 14,2 millones de euros desde que este se habilitara como canal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

De esta manera, el abono de conceptos como multas, tasas, impuestos o liquidaciones por Bizum ha pasado a ocupar la tercera posición entre las opciones de pago disponibles para satisfacer los diferentes ingresos de derecho público, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El pago por este canal se sitúa aún por detrás del pago con tarjeta bancaria, que en este período ha registrado cerca de 2,7 millones de movimientos, y casi a la par que los abonos que se han realizado en ese mismo plazo directamente en las sucursales bancarias, que alcanzan los 355.271 pagos. Se superan, así, los pagos realizados a través de banca electrónica y de cajeros automáticos.

La opción de pago por Bizum está disponible a través de la web de la sede electrónica municipal, accediendo a la opción 'Trámites', y a 'Impuestos, tasas y multas'.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado este martes que esta "apuesta" del Ayuntamiento por las nuevas tecnologías llega "desde la perspectiva de facilitar las relaciones de us ciudadanos con la administración municipal".

UNO DE LOS OTROS MÉTODOS DE PAGO MUNICIPAL

El pago por Bizum se ha sumado a las plataformas que el Consistorio ya tenía disponibles para el abono de ingresos de derecho público municipales como el cargo en cuenta, la tarjeta bancaria, la domiciliación bancaria o la descarga de los documentos necesarios para realizar el pago presencial en las entidades financieras colaboradoras.

Desglosando por conceptos, de los 307.751 pagos realizados a través de la plataforma Bizum hasta el pasado 30 de junio, 130.332 abonos corresponden a diferentes conceptos de tasas y liquidaciones de gestión descentralizada en las diferentes áreas de gobierno y en los distritos.

Los pagos por Bizum de Multas de tráfico ocupan la segunda posición, habiéndose recibido 85.092 pagos y, en tercer lugar, se sitúan los pagos de recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), concepto del que se han realizado 58.798 pagos al coincidir con el período voluntario de pago del año 2025 en los meses de abril y mayo.

Los ciudadanos también han realizado 10.605 pagos por Bizum de liquidaciones en vía ejecutiva y 11.374 pagos de liquidaciones de diversos impuestos municipales. Otros pagos menores diversos, 11.550, fueron liquidados por Bizum.

5,9 MILLONES PARA PAGAR MULTAS

Por importe abonado, la primera posición de los pagos realizados por Bizum corresponde a multas de tráfico, con una recaudación cercana a los 5,9 millones de euros, seguidas del abono de los recibos de IVTM, concepto que ha recaudado casi 3,9 millones de euros.

El tercer lugar lo ocupan los pagos de diferentes conceptos de tasas y liquidaciones de gestión centralizada con una recaudación de, prácticamente, 700.000 euros.

Además, desde mayo el Consistorio ha implementado en los pagos mediante tarjeta bancaria la utilización de las aplicaciones Google Pay y Apple Pay para que el ciudadano pueda realizar este tipo de pagos desde cualquier dispositivo móvil.

Con el objetivo de dar más seguridad a las operaciones de pago, también desde el mes de mayo, los pagos de multas de tráfico realizados con tarjeta bancaria a través del servicio de atención telefónica del 010 cuentan con Paybycall.

Este sistema de doble autenticación se irá extendiendo en los próximos meses a todos los demás impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público que desee pagar el ciudadano a través del 010.