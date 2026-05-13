Ayuntamiento reclama al delegado explicar los 130 acuchillados en Madrid y pide que deje de "mancomunar su negligencia"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha reclamado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explicar por qué ha habido 130 personas acuchilladas en Madrid desde inicio de 2025, según datos de Samur-Protección Civil y le ha pedido que deje de tratar de "echar balones fuera" y "mancomunar su negligencia".

Así lo ha manifestado Sanz este miércoles en declaraciones a los medios tras visitar el recién remodelado bulevar de la avenida Reina Victoria y después de que la Delegación del Gobierno requiriera a la Comunidad y al Ayuntamiento "información actualizada" sobre las actuaciones que están llevando a cabo en materia de seguridad en el parque del Paraíso de San Blas-Canillejas.

"El delegado del Gobierno quizás debería empezar a explicar por qué el plan de bandas en estos momentos no está funcionando de la manera que debería funcionar", ha reclamado Sanz.

En este sentido, ha remarcado que "ya está bien" de echar "responsabilidades fuera". "El delegado del Gobierno, la principal competencia que tiene es la seguridad y por lo tanto, también la seguridad del parque. Es una cuestión en exclusiva suya", ha señalado la también delegada del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias.

En cuanto al Plan de Bandas, Sanz ha destacado que están viendo como "todos los fines de semana" se producen "altercados graves" como asesinatos, algunos relacionados con bandas, pero en cualquier caso, ha subrayado que se utilizan "muchas" armas blancas. "Es evidente que necesitamos hacer algo más", ha hecho hincapié.

De esta forma, ha recordado que llevan mucho tiempo demandando "más presencia policial, mejores recursos para los policías nacionales" y que les dejen "contratar los policías" que necesitan, así como reformas legislativas de otros grupos políticos en el Congreso de los Diputados que el Gobierno "ha parado".

Al hilo, ha defendido que desde el gobierno local están trabajando "en el ámbito social, en el ámbito de las adicciones y también ayudando en materia de seguridad" con sus patrullas de Policía Municipal a tres turnos.

"Si no es capaz de garantizar la seguridad de los madrileños que dimita y deje a otro, pero yo creo que ya está bien de buscar responsables en algo que es responsabilidad exclusivamente suya", ha zanjado.

EL DELEGADO LAMENTA FALTA DE RESPUESTA A SU CARTA

Por su parte, el delegado del Gobierno ha lamentado este mismo miércoles que, por el momento, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de la capital le han informado sobre las medidas o actuaciones llevadas a cabo para mejorar la situación en el entorno del parque Paraíso de San Blas-Canillejas.

Martín ha incidido en la voluntad de la Delegación del Gobierno por afrontar esta problemática con un plan integral que contemple medidas de seguridad, pero también en el ámbito social y sanitario, y por tanto ha rechazado las "soluciones simplistas" que, dice, plantea el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"El Ayuntamiento sigue empeñado en que la única solución para todo es el que haya más policías. A nadie con dos dedos de frente se le escapa que problemas complejos no se resuelven con soluciones simplistas como las que propone el alcalde Almeida", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa desde Coslada.

Sobre la Comunidad de Madrid, el Martín ha apelado una vez más a la "responsabilidad" y ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "perdió la oportunidad" de sentarse a dialogar sobre este asunto con las administraciones responsables y también con los vecinos de esta zona de San Blas.

La Delegación del Gobierno albergó la semana pasada una reunión interinstitucional, de la que se ausentó la Comunidad de Madrid, para abordar la situación en el entorno del parque Paraíso, donde se han multiplicado los sucesos y los vecinos alertan de un aumento de la inseguridad "objetiva y subjetiva".

En este contexto, Martín remitió el martes sendas misivas al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín; y a la concejal del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, con una petición de "información actualizada" sobre las actuaciones que se están desarrollando o se prevé adoptar en el marco de las competencias de cada administración.