Ayuntamiento recuerda que no puede actuar ante la plaga de chinches de un edificio de Sanchinarro al no ser municipal

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha indicado que no podrá actuar ante la denuncia de los vecinos de Sanchinarro, de una plaga de cucarachas y chinches en un edificio de la localidad, al no tratarse de un edificio de carácter municipal.

Así lo ha desarrollado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a la plaza del Rastrillo. "Desde Madrid Salud solo podemos actuar en aquellos edificios municipales", ha sentenciado.

Sin embargo, ha ofrecido la ayuda del Consistorio para los vecinos de la zona. "Si nos llamaran, sí que podríamos recomendar empresas especializadas para retirar ese tipo de plagas", ha manifestado la delegada.

Según ha informado 'TeleMadrid', este jueves los inquilinos de una comunidad de vecinos en Sanchinarro se pusieron en contacto con 'Madrid Directo' para denunciar el mal estado de su edificio por culpa de "un viejo narcopiso". Los vecinos denunciaban que la vivienda no estaba en buenas condiciones, lo que habría ocasionado una plaga de ratas, cucarachas y chinches desde el 9 de julio.