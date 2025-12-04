Ayuntamiento reivindica la innovación residencial como clave para ampliar la vivienda asequible

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro Gonzále - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha reivindicado este jueves la innovación residencial como clave para ampliar la vivienda asequible.

Durante su participación en el Foro Urban by Ciare, organizado en colaboración con el bufete Garrigues, para compartir la ponencia 'Reto de la vivienda. Modelo Madrid', el delegado ha expuesto cómo la capital está desarrollando un enfoque integral que combina vivienda asequible, rehabilitación y nuevas fórmulas de convivencia.

Durante su intervención, González ha destacado el papel que desempeñan las nuevas Normas Urbanísticas para permitir fórmulas de aprovechamiento de suelo infrautilizado para construir vivienda pública, así como nuevas modalidades habitacionales "que amplían el abanico de opciones de acceso a la vivienda con iniciativas que ya están dando sus primeros pasos en Madrid".

Entre las iniciativas más innovadoras, el delegado ha señalado el primer 'coliving' municipal para jóvenes, diseñado "para favorecer la convivencia, optimizar recursos y liberar vivienda en el mercado de alquiler". "No se trata solo de construir viviendas, sino también de crear entornos donde la gente pueda vivir bien y conectada con su comunidad", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la colaboración público-privada y la capacidad de EMVS Madrid para innovar en la promoción de vivienda pública, apostando por diseños "más eficientes, sostenibles y adaptados a las nuevas formas de convivencia". "El reto de la vivienda exige respuestas distintas a las de hace una década y Madrid está demostrando que puede liderar ese cambio", ha señalado.

Finalmente, ha reflexionado sobre el papel de la vivienda en la atracción de talento. En concreto, ha destacado que una política residencial "sólida" no solo garantiza estabilidad a los vecinos, sino que también facilita que la ciudad compita en el ámbito internacional "como espacio para vivir y emprender".