El Ayuntamiento retira del mercado 4.000 gafas para ver el eclipse por no cumplir los requisitos

Efectivos de Madrid Salud reparten en una carpa habilitada frente a la Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa las últimas gafas homologadas puestas en disposición por el Ayuntamiento, folletos informativos y consejos para una visualización segura - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Consumo ha puesto en marcha una campaña en las últimas semanas centrada en establecimientos donde se comercializan las gafas para la observación segura del eclipse como ópticas, bazares e hipermercados retirando unas 4.000 unidades tras comprobar que no cumplían con los requisitos de etiquetado e información exigible, ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, desde el puesto instalado por Madrid Salud en el distrito Centro, donde el Ayuntamiento está repartiendo gratuitamente las últimas gafas que les quedan en stock.

Las deficiencias observadas se refieren principalmente a incumplimientos en materia de etiquetado e información obligatoria, tales como ausencia o insuficiencia de datos del fabricante o importador, falta de identificación del modelo o lote, carencias en las instrucciones de uso, mantenimiento y conservación, ausencia de información sobre la declaración europea de conformidad o falta de referencias a la normativa aplicable.

Además de inspecciones, el Instituto Municipal de Consumo ha participado en la campaña informativa municipal aconsejando a los madrileños a través de las web y redes sociales propias y municipales.

Inma Sanz, ha insistido este martes en usar las gafas de protección homologadas "en todo momento" durante la visualización del eclipse total que ocurrirá este miércoles, para así vivir un "momento especial" sin que se produzca "ningún tipo de lesión".

Sanz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado la carpa, instalada junto a la biblioteca municipal Mario Vargas Llosa, en la plaza de Tribunal. Desde allí se aconseja a la ciudadanía sobre la protección y pautas de seguridad para un visionado seguro.

LAS LESIONES PUEDEN SER INDOLORAS, PERO CAUSAN "DAÑOS PERMANENTES"

Además de usar las gafas homologadas en todo momento, Sanz también ha reiterado la importancia de alternar breves periodos de observación y de tomar descansos a lo largo de la visualización.

Asimismo, si se va a permanecer un tiempo al aire libre, es importante mantener precauciones por la radiación solar y las altas temperaturas que se registrarán durante la jornada de este miércoles. Por ello, hay que usar protección solar y se recomienda el uso de una gorra o sombrero, mantenerse bajo la sombra y una constante hidratación.

En el caso de sentir alteraciones de la visión tras la visualización, se debe acudir cuanto antes a un profesional. La lesión en la retina puede no producir dolor, pero sí puede ocasionar daños permanentes.

SE REFORZARÁN LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y SAMUR

Sanz ha afirmado que frente a la gran movilización, los servicios de la Policía Municipal madrileña y de Samur-Protección Civil estarán reforzados y tendrán "alguna unidad más".

En la misma línea, ha explicado que por la observación de las perseidas que se están realizando esta semana, estos mismos efectivos se desplazarán a las zonas más aglomeradas y estarán "pendientes" del transcurso de esta.

La vicealcaldesa ha explicado que algunas de estas zonas incluyen el parque de La Gavia y el área norte del distrito de Barajas, donde ya se ha organizado una quedada.

LLAMAMIENTO ESPECIAL PARA TENER "MUCHA PRECAUCIÓN" CON LOS NIÑOS

La vicealcaldesa también ha realizado un llamamiento especial para tener "mucha precaución" con los niños quienes, por curiosidad, se pueden retirar las gafas.

"En Madrid no va a haber una ocultación total del sol, por lo tanto siempre va a haber un grado de luminosidad que sigue haciendo peligroso mirar directamente al sol sin este tipo de protección", ha subrayado Sanz.

Por otro lado, la 'popular' también ha rogado una visualización responsable y ha subrayado que si los usuarios logran distinguir el eclipse desde la carretera, no se puede pasar en cualquier sitio.

"Si te pilla el eclipse en medio de la carretera no te puedes parar en el arcén, si te pilla en medio de una calle no puedes simplemente pararte, por supuesto no ponerse a mirar desde el vehículo, ponerse a grabar y no conducir con las gafas", ha rogado. "Yo creo que son recomendaciones que parecen obvias".