El Ayuntamiento sorteará la adjudicación de 5 espacios para pintores en la Plaza Mayor ante las 6 peticiones presentadas

Archivo - Un pintor pinta un cuadro en uno de los accesos a la Plaza Mayor - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sorteará el 16 de abril la adjudicación de cinco módulos para dibujo y pintura en la Plaza Mayor ante las seis peticiones presentadas, según recoge el anuncio consultado por Europa Press.

La Junta Municipal de Centro aprobó los situados para pintores, cinco vacantes de 1,50 x 1,50 metros. Fueron seis las peticiones presentadas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Desde el Consistorio explican que es necesario el sorteo de un número cerrado de situados porque "hay que limitar el número de licencias y no resulta posible la licitación ya que todos y cada uno de los participantes han de reunir idénticos requisitos".