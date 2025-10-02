El Ayuntamiento subraya que actuarán siempre dentro de la normativa y rechaza de Sánchez "lecciones de feminismo"

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha subrayado que el Ayuntamiento actuará siempre "en el marco de la normativa" en cuanto a la información que se ofrecerá a las mujeres que vayan a pasar por un aborto y rechaza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cualquier "lección de feminismo" cuando "son los responsables directos de que las mujeres vivan el mayor grado de desprotección".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que Sánchez se haya comprometido a que el Gobierno garantizará el derecho al aborto al considerar que está siendo instrumentalizado por "sectarismo político" y, en concreto, sobre la moción aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, cree que deja patente la "alineación entre Vox y PP".

Minutos después, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".