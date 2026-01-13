Ayuntamiento suspende derribo del edificio del antiguo Baobab en Lavapiés a la espera de que la Comunidad se pronuncie

Archivo - Antiguo restaurante senegalés Baobab, en Lavapiés - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid suspende cautelarmente la licencia, lo que supone la suspensión de facto del derribo de dos edificios en la calle Cabestreros, en Lavapiés, entre ellos el del antiguo restaurante senegalés Baobab, a la espera de que la Comunidad se pronuncie.

Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para intentar frenar el derribo "inminente" de estos edificios para evitar "un atentado patrimonial".

Almeida ha confirmado que el edificio en concreto donde se encontraba el restaurante "no tiene protección urbanística en el Plan General". "Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid y para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio", ha trasladado a los medios sobre un paso que considera "razonable" y "adecuado".

"Nosotros actuamos de conformidad a la normativa municipal y a la normativa urbanística, donde el edificio no tiene ningún tipo de protección. Ahora, para despejar cualquier duda, para que nadie tenga la mínima duda, no tenemos ningún problema en consultar a la autoridad competente en materia de patrimonio histórico con carácter general, que es la Comunidad de Madrid, y a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, que nos dé su criterio", ha incidido.

Mientras esto sucede, "el Ayuntamiento va a suspender la licencia cautelarmente y, por tanto, que no se pueda proceder a la demolición". "Nosotros no tenemos ningún problema, lo que hacemos es tomar las decisiones de acuerdo a la ley. Una vez que se ha mostrado esta situación, y para que no haya ninguna duda, consultamos a la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico y, mientras tanto, suspendemos cautelarmente la licencia", ha concluido.