El Ayuntamiento tiene claro que la Vuelta Ciclista "volverá a Madrid" aunque vaya a irse a Granada de forma "puntual"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento tiene claro que la etapa final de la Vuelta Ciclista "volverá a Madrid" aunque vaya a irse a Granada de forma "puntual" en la próxima edición, ha trasladado la portavoz municipal y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha confirmado que la final de la etapa no se hará en Madrid en 2026 sino en Granada. "Es algo que ha ocurrido en anteriores ocasiones porque no siempre ha finalizado la Vuelta Ciclista en Madrid y parece que en esta ocasión se pudiera dar esa situación de que fuera a Granada", ha indicado.

"Por supuesto que la Vuelta Ciclista vuelve de manera sistemática a la ciudad de Madrid, más allá de algún hecho concreto puntual de alguno de los años y, por lo tanto, volverá la etapa final a Madrid si no es el año que viene, que finalmente parece que se irá a otro sitio, pero sí en los siguientes", ha remarcado.

La vicealcaldesa ha reafirmado "el total compromiso de la ciudad con el apoyo a la Vuelta Ciclista a España", algo que "ha quedado más que claro y patente frente al abandono que se hizo por parte de otras administraciones y frente al boicot que se hizo por parte de otras administraciones a esa final en Madrid con la idea de dañar no sólo a la Vuelta sino a esta ciudad".

"Lamentablemente lo hizo desde el presidente del Gobierno al ministro del Interior y de ahí para abajo todas las personas que deberían haber velado por que se desarrollara con normalidad, que deberían haber protegido a los policías nacionales que ahí estaban y lo que hicieron fue exactamente todo lo contrario", ha acusado la vicealcaldesa.

La edil ha aseverado que "Madrid siempre va a estar abierto a que la Vuelta Ciclista a España venga porque es un evento especialmente positivo para la ciudad".