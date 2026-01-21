El Ayuntamiento trabaja en regular tuk tuks porque no hacer las cosas adecuadamente "no hace ningún bien al turismo"

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del CAF, Sergio Díaz Granados, y el alcalde de San Juan de Puerto Rico, Miguel Romero, en mesa redonda en Fitur - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en la regulación de los tuk tuk porque, en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, si las cosas no se hacen adecuadamente "no hace ningún bien al turismo".

Desde Ifema, donde ha participado en la mesa redonda 'Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre alcaldes iberoamericanos' en el marco de Fitur, Almeida ha destacado que mientras llega la regulación tanto Policía Municipal como Agentes de Movilidad "siguen sancionando a los tuk tuk que hay en las calles y que no cumplen con la normativa".

"Seguiremos persiguiendo un fenómeno que perjudica no sólo la imagen de la ciudad sino su propio funcionamiento y no creo que tampoco haga ningún bien en el ámbito del turismo cuando no se hacen las cosas de forma adecuadas. Confío en que podamos tener esa regulación", ha trasladado a los periodistas.

En otras ocasiones el Ayuntamiento ha recordado que los tuk tuk pueden circular por la ciudad de Madrid pero tienen que hacerlo conforme al reglamento de circulación y, por tanto, "no puede estacionar en muchos de los lugares en los que está estacionando ahora y que son muy visibles", como alrededor del mercado de San Miguel o en la puerta del Palacio Real.