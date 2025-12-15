El Ayuntamiento trata de dar respuesta a Aluche con un centro de mayores en Camarena 10 y otro de día en Camarena 277

Archivo - Manos de anciano - FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal trata de dar respuesta al barrio de Aluche, en el distrito de Latina, con un centro de mayores en Camarena 10 y otro de día en el número 277 de la misma calle, a construir posteriormente, ha informado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo, en la que los tres grupos de la oposición han elevado las quejas y dudas del vecindario y de la comunidad educativa del CEIP Amadeo Vives.

Desde la oposición Mar Barberán (Más Madrid), Pedro Barrero (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox) han coincidido en que se está producido en Aluche "una situación un tanto paradójica porque después de años reclamando un centro de día y para mayores, tras años de manifestaciones, parece que llega la buena noticia y que por fin se va a construir pero se produce una terrible alarma dentro de la comunidad educativa del Amadeo Vives porque se dan cuenta de que esa construcción se va a hacer precisamente en el que era su patio".

García Romero, que ha hecho un alegato a favor de los más de cien equipamientos iniciados en este mandato, de los que 78 ya están finalizados, ha recordado que este asunto ha pasado ya hasta cinco veces por el Pleno de Latina. "Tras priorizar el centro de mayores de Parque Europa se retomó la planificación de un equipamiento para el parque de Aluche", ha resumido la delegada escuchando las proposiciones de todos los grupos políticos, acuerdos que se tradujeron en estudios por parte de los servicios técnicos en torno a las dos ubicaciones sugeridas para determinar su viabilidad inicial.

"Las conclusiones fueron que cualquiera de las dos parcelas podría albergar un centro de mayores o de día, si bien la accesibilidad y comunicación de la parcela de Carmena 277 era más adecuada aunque su edificabilidad más escasa, lo que limitaría su construcción a un solo equipamiento", ha expuesto García Romero.

A lo que se unió que el área de Políticas Sociales, a instancias del distrito, emitió un informe en septiembre de 2024 en el que concluían que centro de mayores más sobrecargado de Latina por número de socios es el de Lucero, que además es el más pequeño.

"La parcela de Padre Piquer está relativamente cerca del centro de mayores de Campamento. La parcela de Camarena 277 está muy cerca del centro de mayores de la Comunidad de Madrid, que está en Camarena, y se considera oportuna la construcción de un nuevo centro en el barrio de Aluche, si bien sugiere que sería más conveniente la ubicación más central para descargar a los socios del centro de mayores de Lucero y alejarlo del centro de la Comunidad de Madrid", ha explicado.

García Romero ha alegado en virtud a ese informe que la ubicación propuesta de Camarena 277 "no cubría la totalidad de las necesidades de la población mayor al estar alejada de una parte importante del barrio y no servir para reforzar el servicio del centro de mayores de Lucero".

"Ante estas consideraciones, el distrito procedió a analizar la ubicación más idónea en Aluche, algo complicado teniendo en cuenta las características que debe cumplir la parcela para abarcar estos equipamientos y la propia configuración del barrio como zona urbana consolidada con escasas parcelas vacantes", no ha obviado la delegada.

En esta búsqueda surgió la posibilidad de ubicarse en las pistas deportivas ubicadas junto al centro cultural Fernando de los Ríos, "localización que sí cumplía con los requisitos de Políticas Sociales, ubicación céntrica en el barrio, equilibrada con el centro de la Comunidad de Madrid y más próxima al centro de Lucero", ha continuado sobre esta parcela de titularidad municipal.

En mayo de este año el área social da el visto bueno. "Con todos los informes favorables, el distrito nos traslada su decisión de ubicar los nuevos equipamientos en la parcela de la Comunidad de Madrid. Se solicitar el crédito necesario en el presupuesto de 2026 para redactar el proyecto y comenzar las obras de construcción. Así pues se ha consignado una dotación inicial de un millón de euros en este primer ejercicio", ha cuantificado.

"MANTENER AL MENOS ALGUNA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS"

"En estos momentos los arquitectos municipales están trabajando en el proyecto con el objetivo de optimizar el espacio y poder construir un nuevo edificio causando la menor afección posible para mantener al menos alguna de las pistas deportivas preexistentes que, por otra parte, están deterioradas y se arreglarían durante las obras", ha informado Paloma García Romero.

También ha adelantado a la oposición que "ninguna de las dos parcelas, ni Camarena 10 ni Camarena 277, tienen la edificabilidad necesaria para abarcar en las condiciones convenientes un centro municipal de mayores y un centro de día, las dos cosas".

"Por eso la opción que estamos barajando y en la que se va a trabajar es la de construir un centro de mayores en la parcela de Camarena 10, puesto que parece que responde mejor a las necesitadas manifestadas por el área de Servicios Sociales, y un nuevo centro de día en la parcela de Camarena 277, que se abordaría con posterioridad", ha apuntado sobre Aluche, "el barrio más poblado de Latina y con casi 20.000 personas mayores de 65 años".

"EL MISMO PROBLEMA DE NADIE, NO HABLAR CON NADIE"

Desde Más Madrid, Mar Barberán ha acusado al Gobierno de municipal de haber conseguido "tener a todos los vecinos levantados en armas" porque caen "en el mismo problema de siempre, que es no hablar con nadie, no encomendarse a nadie, tomar la decisión por improvisación, o por inercia".

"Hay 19.000 personas mayores que necesitan esos equipamientos, pero lo que no pueden es cargarse un patio de colegio que está en uso y que es más que necesario", ha lanzado Barberán, que ha acusado al PP de "ni haber escuchado al AMPA". Tampoco se conforman con arreglar "un poquito" la pista deportiva "porque les van a reducir muchísimo el espacio".

Para el socialista Pedro Barrero, las explicaciones de García Romero no son más que "una nueva excusa" porque el patio "es un espacio educativo y social imprescindible para esa zona". "Este no es un problema técnico ni urbanístico. Es un problema político, de decisión política", ha aseverado.

En la misma línea ha ido Javier Ortega Smith, que ha defendido que el patio "no es un capricho", para instar a cumplir los acuerdos de Pleno, como el de este caso. "Es necesario el centro de mayores, el centro de día, el patio y hay alternativas posibles, técnica, jurídica y presupuestariamente", ha asegurado.

Paloma García Romero ha aclarado que no se construirá sobre el colegio sino sobre unas pistas deportivas, para remarcar que el Amadeo Vives "dispone ya de tres zonas de patio, no es que no tenga, que además han sido recientemente reformadas". En la última intervención llevada a cabo por el distrito se han invertido 249.000 euros en una de ellas. "Está muy bien que tengan la cuarta pista, pero tienen ya tres y debidamente reparadas", ha defendido.

A lo que ha sumado que "el distrito dispone de hasta cinco instalaciones deportivas básicas en un radio de 150 metros rodeando el colegio".