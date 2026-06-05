El Ayuntamiento y vecinos "pueden estar cerca del acuerdo" en el cantón del PAU de Carabanchel

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una reunión con los servicios municipales, en el los jardines de Cecilio Rodríguez del parque del Retiro, a 5 de junio de 2026, en Madrid (España). La reunión tiene lugar con motivo de la inminente - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y vecinos "pueden estar cerca del acuerdo" en torno al cantón del PAU de Carabanchel, en la calle Los Morales, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el parque del Retiro.

"Hemos avanzado muy considerablemente en las conversaciones con los vecinos de Carabanchel y entendemos que podemos estar cerca de un acuerdo. Se ha hecho un planteamiento por parte de los vecinos que ha sido acogido también en gran medida por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado a la prensa.

La vecindad se ha comprometido a poner en marcha una consulta, ha informado el alcalde. "Nosotros confiamos en que con ese planteamiento y esa voluntad de acuerdo podamos hacer las infraestructuras que son adecuadas y que al mismo tiempo podamos dar respuesta a pretensiones vecinales que son lógicas y tienen sentido sobre esa parcela", ha declarado.