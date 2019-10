Ayuso aboga en el Día de la Hispanidad por dejar los pesimismos y cuidar España, "el mejor país del mundo"

456519.1.644.368.20191012102706

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, por dejar los pesimismos y cuidar España, "el mejor país del mundo".

En una tribuna en el periódico 'ABC', ha sostenido que esta es una jornada para celebrar "juntos" y para sentirse "orgullosos" de la Nación, tanto por "el pasado que se ha vivido, como por el presente que se disfruta y por el futuro que se construirá".

"Nuestra Nación no nos pertenece sólo a los españoles de hoy. También sabemos que en la vieja Historia de nuestra patria no siempre hemos sabido articular un sistema de convivencia en el que todas las libertades estuvieran garantizadas y en el que todos los derechos estuvieran reconocidos, como sabemos que nunca se ha logrado eso mejor que en el periodo que comenzó con la Constitución de 1978", ha reivindicado.

En este sentido, ha ensalzado que a día de hoy se disfrute "de un ordenamiento jurídico" del que sentirse orgullosos por "el bienestar y la libertad" que proporciona. Para Ayuso, una fiesta nacional es también "una renovación del compromiso de vivir juntos, y de seguir contribuyendo a la construcción de la nación" y ha recordado las palabras de Antonio Machado: "No es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria. La patria es algo que se hace constantemente".

SOLIDARIOS Y GENEROSOS

Asimismo, la presidenta regional ha llamado a que los españoles sean conscientes de lo "afortunados" que son. "Somos solidarios entre nosotros y generosos con los demás. Somos, y a una distancia enorme del siguiente, la primera nación en donaciones de órganos y en operaciones de trasplantes. Tenemos la esperanza de vida más alta del mundo. Tenemos unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado modernos y escrupulosamente respetuosos con el ordenamiento jurídico. Unas empresas constructoras internacionales que realizan obras magníficas allí donde son reclamadas. Y hay miles de razones más por las que estar satisfechos", ha enumerado.

También ha recordado como a los antepasados han regalado a los españoles una lengua que hermana con más de 500 millones de personas, algo que, para la líder del Ejecutivo madrileño, en la nueva sociedad de la información, "es una ventaja". En este punto, ha incidido en que este idioma es "cambiante, creado por todos y modificado por todos".

La dirigente autonómica ha recalcado que no se exaltan las diferencias, ni se tienen nostalgias de tiempos pasados pero sí se glorifican algunos capitulo de la historia que han sido "gloriosos para la Comunidad".

"Un 12 de octubre, unos hombres que no habían visto el mar lo cruzaron, descubrieron un continente y la forma redonda de la tierra. Allí donde ellos desembarcaron, los nativos constituyen hoy en día el porcentaje más importante de la población. Allí donde otros desembarcaron apenas queda algún indígena en reservas olvidadas", ha dicho.

NO SE CELEBRA LA DERROTA

Así, ha celebrado que en la fiesta nacional no se celebre "la derrota del enemigo en una batalla sangrienta" sino la "unión de dos hemisferios", y ha hecho hincapié en que "aquellos nativos fueron considerados españoles iguales en derechos".

En este sentido, ha reivindicado que "los grandes acontecimientos que crean la nación no son las batallas ni las revoluciones, sino los actos cotidianos". A su parecer, lo permanente es "la gestión eficaz de la administración, la construcción de infraestructuras públicas y la suma del trabajo bien hecho". "Esto es hacer Patria", ha defendido.

Es en España donde, según ha expresado la presidenta, cada uno "contribuye con su trabajo diario al esfuerzo civilizador universal", todo ello "sin chauvinismo, sin golpes en el pecho ni nostalgias de épicas trasnochadas".

"La nuestra es una gran nación que, sencillamente, desarrolla en su territorio y a su manera el ideal occidental ciudadano en el que cada uno tiene el máximo de libertad para desarrollar su talento y contribuir a esta obra de todos", ha incidido.