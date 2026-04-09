Ayuso adelanta que recurrirá el real decreto que devuelve la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (I), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que su Gobierno recurrirá el real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central con el que se recupera la atención a inmigrantes en situación irregular.

"Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso otra vez este gobierno va a recurrir en este caso a este Real Decreto", ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ha sido en la pregunta de Vox centrada en el Real Decreto 180/2026 aprobado el 10 de marzo que regula el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal.

La presidenta ha afirmado estar en contra del abuso del sistema sanitario, del desorden y la ilegalidad, de regularizar "sin control" y encima "con antecedentes penales". Pero ha advertido que no van a "dejar morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregularidad".

"Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el gobierno de Sánchez. Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos (...) ", ha añadido.

Isabel Díaz Ayuso ha insistido en reclamar "orden y ley" al Ejecutivo central y ha cargado tanto contra el "reparto ilegal de menores" como la promoción de la "inmigración irregular" para "multiplicar el desorden". Cree que estas políticas buscan el "beneficio político" del PSOE al "alimentar" a Vox.

A la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, le ha reprochado sus "mentiras, demagogia, verdad y escrúpulos" a la hora de denunciar "quién causa todo esto". Ha recordado que no tienen competencias en políticas de inmigración ni "responsabilidad" en fronteras o extranjería.

"No son decisiones que adopta este Gobierno, así que si nosotros denunciamos que no vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad, al menos únanse por una vez a nosotros", ha censurado.

Por su parte, Pérez Moñino ha afirmado que desde 2019 se ha atendido en Madrid a "más de 700.000 ilegales" en la sanidad madrileña y ha cuestionado "cuánto dinero" se están "perdiendo" en estas atenciones.

"Le da lo mismo un español que un ilegal. Que un extranjero que lleva una semana en Madrid, le da lo mismo que aporte o que no aporte. Qué buena persona es usted, ¿verdad?", ha ironizado.

A renglón seguido ha afirmado que Madrid "no puede ser el hospital del mundo" ni puede "colapsar como consecuencia de las decisiones de una élite política que ha decidido abrir nuestras fronteras sin ningún tipo de control".