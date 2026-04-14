Ayuso advierte que las empresas españolas están sufriendo "deterioro reputacional" en EE.UU: "Niegan colaboración"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe a pilotos y organizadores del Madrid Mundial de Fórmula E – 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). La carrera se celebra por primera vez en España este - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que las empresas españolas están sufriendo "deterioro reputacional" en países como Estados Unidos y ha pedido "que nada lo destroce de un plumazo, y menos por culpa de la política".

Así lo ha trasladado este martes en 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', el foro económico organizado por El Español, Invertia y Disruptores, celebrado en la Casa de América, donde ha recordado que las entidades han trabajado "tantos años" en estos lugares.

"Tampoco puede ser el daño que se le está haciendo a nuestras empresas y empresarios que están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo, en los Estados Unidos. Las grandes compañías americanas, nos dicen testimonios españoles, empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración. Construir una marca es muy difícil y lleva muchísimo tiempo", ha manifestado.

Por otro lado, la dirigente madrileña ha alertado de que a las empresas españolas "se les está agotando el margen de crecimiento", a la vez que están "soportando sobre sus hombros más impuestos, regulación y normativa absurda, que normalmente está pensada a última hora por personas que nunca han creado un puesto de trabajo".

"Creemos en una fiscalidad ajustada que nos permita sufragar los mejores servicios públicos del país, pero que a su vez los impuestos no arrasen las nóminas de los empleados y la recaudación de los autónomos, lo que ya está ocurriendo es el 50% en España. Esto no puede ser", ha recalcado.

Ayuso ha recordado que Madrid es la única región sin impuestos propios y que "siempre ha demostrado que cuando ha sabido aplicar reducciones fiscales, bajadas e incentivos, se ha recaudado más". "Cada vez más ciudadanos eligen Madrid para desarrollar sus proyectos en una región abierta, libre, mestiza, viva y muy alegre. Lo mejor de cada casa viene aquí a hacer magia en torno a su talento y sus ganas, porque así es como crecen los negocios y proyectos", ha añadido.

Asimismo, la dirigente madrileña ha recalcado que los resultados en sanidad, avances tecnológicos, turismo, citas culturales y deportivas son "cada vez mejores" y que la región "siempre está en los primeros puestos internacionales en todo".

"La Administración y sus gobiernos tenemos un papel esencial: dar confianza a todas aquellas personas que ponen en riesgo patrimonio y su vida laboral, a quienes quieren prosperar y necesitan estabilidad, gestión rápida, eficaz y también oportunidades. Siempre desde una mirada liberal de la vida", ha subrayado.