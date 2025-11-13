Ayuso afirma que el "problema de información" en cribados de cáncer de colon fue por empresa "okupada" por el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El estado de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tras las incidencias detectadas en los cribados - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el "problema" que ha habido con los cribados de cáncer de colon en la región es "de información" --no de tratamiento o diagnóstico-- y que fue causado por una empresa "que ha sido okupada por el Gobierno" de España.

"Si no es por la Consejería de Sanidad no se detecta a tiempo", ha aseverado la mandataria autonómica en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

En la misma, la líder de la formación regionalista en la Cámara ha centrado parte de su intervención en el posible error en el envío de casi 600 cartas con resultados incorrectos de los cribados de cáncer de colon.

"Mezquino es enviarle una carta a 500 personas diciéndoles que no se preocupen cuando sus pruebas diagnósticas dicen que podrían tener cáncer. Mezquino es tener a 600.000 madrileños sin médico de familia. Mezquino es mandar a las mujeres a hacerse mamografías a los hospitales privados de Quirón de madrugada y tener los mamógrafos de los hospitales públicos cerrados por las tardes", lanzaba Bergerot en su pregunta sobre la atención a familias monoparentales en la autonomía.

Ayuso ha reprochado a Más Madrid "tantos temas mezclados" en una pregunta sobre "padres o madres que están solos" y ha acusado a Bergerot de agotar sus tiempos "insultando, difamando y no proponiendo absolutamente nada".

"Yo creo que los suyos deberían callarse y dejarse de emponzoñar pero por una cuestión de respeto a la gente que ustedes dicen defender", ha arremetido la mandataria autonómica, quien ha apostillado que esta semana se han "detectado nuevos fallos con las pulseras antimaltrato" del sistema COMETA.

A continuación, centrándose en el tema de la pregunta de Más Madrid, ha defendido que a la Comunidad le importan "todas las familias", que "no son iguales" pero sí son "igual de importantes" para su Ejecutivo.

Así, lo ha ejemplificado con un padre o una madre que tiene "necesidades específicas" en materia de conciliación o una familia numerosa que "no es precisamente para dejarla abandonada".

Ha citado entre las medidas impulsadas por su Ejecutivo la ampliación de los tratamientos de fertilidad a los 45 años en la pública, o que cuente "el bebé que está en camino" para que "los padres puedan organizarse, pedir becas, plazas en guarderías o escuelas infantiles". También ha puesto el foco en las ayudas directas de hasta 14.500 euros a madres hasta los 30 o por adopción múltiple.

MM CARGA CONTRA MADRID POR LOS CRIBADOS

Por su parte, Bergerot ha reprochado también a la autonomía "montar un numerito" ara no dar los números de los cribados al Ministerio de Sanidad "sabiendo que iban a tener que pasar por el aro", no haber "hecho dimitir" a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, por el "millón de personas en listas de espera" o "vender la sanidad pública a Quirón a cambio de vivir en un ático".

"Hay que elegir entre nuestra sanidad y nuestra educación o bajarle los impuestos a los ricos, entre intervenir el mercado de la vivienda para que cada familia tenga una casa o para ponerle pista libre a los especuladores de la vivienda", ha planteado Bergerot.

Por último, ha cuestionado a la presidenta madrileña si cree que se puede mantener a una familia en la región con un único sueldo de 15.000 euros anuales, si se puede pagar una escuela infantil si no hay plaza en la pública, un comedor escolar o, directamente, pagar un alquiler al tiempo que se alimenta a un hijo. "No se puede. O ayudan los abuelos o no llegan. O malviven o no llegan. Porque ustedes han decidido que el casero que tiene un piso con dos habitaciones a 1.200 euros tiene más derechos que una madre que junta dinero para poder darle un hogar a sus hijos", ha rematado.