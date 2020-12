Ayuso agradece a Nadal que sea capaz de unir a todos los españoles al imponerle la Gran Cruz del Dos de Mayo

"Gracias por pasear el nombre de España por el mundo y por vincularnos con a todos con el éxito y con el talento"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al tenista Rafa Nadal que sea "capaz de unir a todos los españoles" alrededor de su figura y de "pasear el nombre de España por el mundo" vinculado al "éxito" y el "talento" en la imposición de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

Además, durante su discurso, Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid ha concedido a Rafa Nadal su máxima distinción "como reconocimiento a su descomunal palmarés deportivo, pero también a sus méritos extraordinarios como persona".

"Tenemos ante nosotros al mejor deportista español de todos los tiempos pero también a un hombre lleno de valores, la superación frente a la adversidad, la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio, el respeto al rival y la humildad", ha aseverado Ayuso.

Según la presidenta regional, Nadal es "alguien que a pesar de ser una leyenda jamás ha perdido la humanidad, alguien que sigue viviendo en su municipio de siempre con su gente de siempre y agradeciendo a la vida las oportunidades que le ha brindado", y "hasta en sus momentos más duros, Rafa ha tenido un exquisito respeto hacia sus rivales, nunca le ha negado un autógrafo a un niño ni una fotografía".

"Rafa, así se te conoce por todo el mundo, creo que eso es la medida del cariño que te tiene la gente pero también de tu cercanía, de la humildad con la que has tratado siempre a todos", ha agregado Ayuso.

La presidente regional ha puesto en valor que a Nadal se le ha podido ver achicando agua en las inundaciones de Mallorca, prestando su imagen para causas solidarias, recaudando dinero para los damnificados por el coronavirus y que ha creado una fundación para construir escuelas para niños y para ayudar a personas con discapacidad.

"Quiero agradecerte una última cosa, que seas capaz de unir a todos los españoles alrededor de tu figura. Millones de personas de todos los rincones de nuestro país y que jamás han empuñado una raqueta vibran de emoción con tus gestas, muchos no saben de tenis pero que el de la cinta en la cabeza es el nuestro y se llama Rafa sí. Y que con cada lágrima con el himno y la bandera de España, millones de españoles han llorado contigo", ha manifestado Ayuso.

"Gracias por pasear el nombre de España por el mundo y por vincularnos con a todos con el éxito y con el talento. El orgullo que sientes por tu país nos recuerda que los españoles, cuando nos lo proponemos, somos únicos, que somos una gran nación capaz de dar hombres y mujeres extraordinarios", ha agregado Ayuso. "Gracias Rafa, en Madrid y el resto de España, te queremos", ha afirmado la presidenta madrileña.

"CAPAZ DE HACER CREER"

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha reconocido a Nadal el haber conseguido "algo que muy pocos deportistas y muy pocas personas consiguen el mundo, y es hacer creer a la gente, hacer creer que las cosas que parecen imposibles son posibles, que imposible es solo una opinión".

"Eres capaz de inspirar dentro del mundo deporte y fuera del mundo del deporte", ha agregado Aguado, para quien es "admirable" ver ganar a Nadal pero también verle perder. "Hay pocas personas en el mundo que tengan la dignidad, el saber estar, la presencia que tienes tú cuando ganas y cuando pierdes", ha recalcado.

También le ha agradecido que compita "con España en el corazón", y ha terminando afirmando que la grandeza de Nadal "no está en las vitrinas" sino en su "corazón".

"ESFUERZO Y PERSEVERANCIA"

Por su parte, la atleta paralímpica Sara Andrés, ha asegurado que Nadal es "un referente, por esa perseverancia, por esa capacidad de adaptarte a las dificultades", especialmente para las personas con discapacidad.

Nadal ha tomado la palabra recordando a "todas las víctimas de esta terrible pandemia" y aunque ha dicho que se trata de algo que afecta a todos de una manera u otra ha querido mandar un "mensaje de ánimo" especialmente a las familias que han perdido algún ser querido.

También ha dedicado unas palabras a todo el personal sanitario y en particular al de Madrid, porque "fueron los más castigados en la primera oleada de la pandemia en España", y ha hecho "un reconocimiento también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Estoy convencido que España hará lo que siempre supimos hacer, que es salir adelante en las circunstancias más duras y difíciles. Siempre lo hemos hecho y estoy convencido que esta vez no será una excepción", ha agregado.

Nadal ha manifestado que es "todo un honor" recibir esta distinción, que ha compartido con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. "No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Siempre recibo un cariño especial por parte de todos aquí y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional", ha expresado.

En cuanto a lo deportivo, ha afirmado que "aquí en Madrid se apoya a todo el deporte". "En esta época que sigue siendo dorada para el deporte español, creo que es justo decir que todos debemos mucho a la Comunidad de Madrid que siempre ha estado con todos nosotros", ha agregado.

"Confío que esta situación tan terrible que estamos viviendo pronto sea parte del recuerdo y podamos volver a compartir y a disfrutar las cosas que siempre nos han hecho felices", ha concluido Nadal.

25 NIÑOS

La Comunidad de Madrid otorga este reconocimiento a personas o instituciones con conductas ejemplarizantes que han destacado por su servicio a la ciudadanía en diferentes ámbitos.

Nadal cuenta con 20 Gran Slam, el que más de la historia junto a Roger Federer, con el que está empatado y es el único tenista que ha alzado 13 veces la copa de Mosqueteros de Roland Garros. Ha ganado 35 títulos master 1000, 5 Copas Davis con España, y 2 medallas de oro en Juegos

Olímpicos (una en individual, en Pekín 2008, y otra de dobles, en Río de Janeiro 2016). Además, ha estado 207 semanas como número 1 del mundo del ranking de la ATP.

Durante la ceremonia, Nadal ha podido conversar con un grupo de 25 niños en representación de un colectivo para el que el deportista español es un ejemplo a seguir. Así, había menores de la Fundación A LA PAR, de la Federación de Tenis de Madrid, alumnos de los IES madrileños que cuentan con la especialidad deportiva, de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).

