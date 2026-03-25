Ayuso agradece a Shakira que elija Madrid para sus conciertos mientras el Gobierno quiere "apagar la luz" de la región

MORATA DE TAJUÑA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este miércoles a la cantante colombiana Shakira que elija Madrid para sus conciertos mientras el Gobierno de Pedro Sánchez entra "al choque con todo" con el objetivo de "acabar con todo lo que funciona" en la región y para "apagar" su luz.

Así lo ha aseverado la dirigente madrileña desde Morata de Tajuña, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, hiciera un llamamiento para trasladar los conciertos recientemente anunciados por Shakira en el recinto Iberdrola Music a otros recintos, porque este espacio, ubicado en Villaverde, "sigue sin tener las condiciones necesarias".

"El delegado del Gobierno tiene la orden sanchista de ir contra Madrid, para eso está ahí. No le deberán estar ahí para hacer el bien en ningún momento. Y ahí está la misión, acabar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha criticado Ayuso.

Así, ha cargado contra un Gobierno que "no duda en intentar boicotear" todo aquello que le viene a Madrid, como inversiones, proyectos o eventos culturales y deportivos, con el objetivo de "apagar su luz" utilizando también "el pretexto de la seguridad".

"Cuando hay algo que funciona, siempre meten el señuelo miedo de la seguridad", ha reprochado la líder del Ejecutivo madrileño, quien ha agradecido a Shakira y a su equipo que elijan Madrid porque "es su casa" y pondrán "todo de su parte para que sea un completo éxito".