Ayuso alerta de que un día "no habrá institución a la que recurrir" y critica que Bolaños vaya "contra los jueces"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este miércoles de que un día "no habrá institución a la que recurrir" y ha criticado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, vaya "contra los jueces".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta ha defendido el Estado de Derecho, que está siendo "atropellado diariamente por todos los ministros", empezando por Bolaños, que "en lugar de defender al Poder Judicial y a los jueces", se dedica a "atacarlos".

"Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden", ha avisado.

Así, ha destacado también que el Gobierno quiere que el mundo de la cultura "se vaya rezagando y callando" para que los que no piensan como ellos sean "perseguidos, cuestionados y dilapidados".

"Cuando nos quedamos dar cuenta, un buen día, todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sean en Cataluña, por los EREs de Andalucía o en el País Vasco, con temas relacionados con el terrorismo, estén en la calle, todos los jueces que hayan osado hacer su trabajo van a ser los perseguidos, todos los periodistas que han osado a denunciarlo serán puestos fuera de la carrera periodística y así suma y sigue", ha defendido Díaz Ayuso.

Por último, se ha referido también a la investigación contra su pareja, Alberto González Amador, al asegurar que debe ser "la única inspección que hay en España". "Todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios", ha indicado.