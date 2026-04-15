Ayuso y Almeida acompañan a los Reyes en su visita a la Escuela de Hostelería del Sur en Madrid en su 25 aniversario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a la Escuela de Hostelería del Sur en Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han acompañado este miércoles a los Reyes en la visita a dos programas de la Fundación José María de Llanos, la Escuela de Hostelería del Sur, con motivo de su 25º aniversario, y el Espacio Mujer Madrid (EMMA).

El proyecto de Formación Profesional en hostelería cuenta con una subvención municipal de la Agencia para el Empleo y ofrece 24 tipos de enseñanza en diferentes especializaciones para futuros cocineros, barman y camareros, así como entrenamiento en competencias para la hostelería, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo es profesionalizar el sector e impulsar la inserción laboral de los vecinos del sudeste de la capital. Hasta hoy, ha formado a cerca de 700 alumnos.

Por su parte, el Espacio Mujer Madrid (EMMA) es un programa de atención integral a mujeres ubicado en el distrito de Puente de Vallecas, al que el Consistorio otorga una subvención de 390.000 euros al año.

Trabaja en el ámbito de la prevención y detección de la violencia de género, así como en sensibilización, prevención e impulso de medidas para eliminar las situaciones de desigualdad.

Dispone, además, de un espacio para mujeres en situación de vulnerabilidad con hijos menores de cuatro años, que cuenta con 30 plazas, 15 para mujeres adultas y 15 para menores.

Durante el recorrido por el centro, Don Felipe y Doña Letizia visitaron un aula de arteterapia, donde las participantes desarrollan procesos creativos que utilizan la expresión artística como herramienta para trabajar emociones, experiencias personales y procesos de recuperación personal.

A continuación, visitaron el aula de digitalización, donde se desarrollan programas de búsqueda activa de empleo orientados a mejorar la capacitación laboral de las usuarias mediante la elaboración de currículos, preparación de entrevistas y aprendizaje de herramientas digitales y plataformas de empleo, han informado desde Casa Real.

La Fundación José María de Llanos tiene sus orígenes en los años 50 y ha crecido con el propósito de ofrecer a los vecinos de Vallecas, El Pozo y Entrevías, especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación e inclusión social y laboral.

"Felicidades a la Escuela de Hostelería del Sur por su 25 aniversario. También a la fundación José María de Llanos tras 50 años de obra social y a su Espacio Mujer Madrid, al servicio de la formación y el empleo, por dar nueva vida y oportunidades", ha señalado la presidenta madrileña en sus redes sociales.