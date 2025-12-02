Ayuso y Almeida celebran la victoria de la Selección Femenina ante Alemania en el Metropolitano

(I-D) El Alcalde De Madrid, José Luis Martínez-Almeida; La Presidenta De La Comunidad De Madrid, Isabel Díaz Ayuso Y El Rey Felipe VI, Celebran La Victoria De La Selección Femenina De Fútbol Frente A La De Alemania. - COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han celebrado este martes la victoria de la Selección de Fútbol Femenina ante Alemania, que la proclama campeona de la Liga de Naciones, en un encuentro celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano que han presenciado ambos dirigentes.

"¡Enhorabuena al gran equipo de la Selección Femenina de Fútbol!, qué manera de jugar, qué orgullo para el deporte español", ha destacado la presidenta del Ejecutivo autonómico en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Por su parte, el primer edil ha trasladado también la enhorabuena a la Selección Femenina de Fútbol en su cuenta de 'X', y ha destacado que han demostrado, "una vez más, que el trabajo, la determinación y el talento hacen historia". "Toda nuestra ciudad celebra vuestro triunfo en la #UWNL", ha añadido.

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer a la de Alemania con un resultado de 3-0.