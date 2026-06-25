Ayuso y Almeida trasladan su apoyo a Venezuela tras los terremotos registrados en el país

CARACAS, June 25, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows people gathering in an open space after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. - Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han expresado este jueves su solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Ayuso trasladó un mensaje de apoyo a los afectados por el seísmo. "Venezuela, siempre. Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid", ha escrito la dirigente madrileña en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Madrid mostró también su consternación por las noticias llegadas desde el país latinoamericano. "Madrid despierta consternado por las noticias que llegan de Venezuela. Toda nuestra solidaridad y cariño con nuestro pueblo hermano", ha señalado Almeida.

Ambos dirigentes han querido así trasladar el respaldo de las instituciones madrileñas a los ciudadanos venezolanos afectados por el terremoto, así como a la comunidad venezolana residente en la región madrileña.