Ayuso anuncia la celebración del Congreso del PP de Madrid para el último fin de semana de noviembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que celebrará el Congreso de su formación el último fin de semana de noviembre --los días 27, 28 y 29--.

"Este es mi segundo congreso, el primero fue un congreso de renovación de equipo. Y en este, aparte de la renovación que me acompaña en cada proyecto, también es un congreso en el que vamos a debatir ideas", ha dado a conocer la presidenta madrileña en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press.

Así, y de preparación de cara las próximas elecciones de mayo de 2027, ha afirmado que en el mismo presentará el programa que le va a acompañar de cara a esos comicios con las líneas maestras a seguir basadas en la forma madrileña "de ver la vida" y frente al "sectarismo" del Gobierno de la Nación.