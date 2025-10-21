Ayuso anuncia un nuevo nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que la Comunidad de Madrid tendrá un nuevo nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales.

"Una plataforma que va a integrar a todo el sector. Desde las pequeñas y grandes empresas a la universidad, centros de investigación, pensando especialmente en las inversiones", ha planteado Ayuso en una intervención desde Austin (Texas) tras reuniste con empresarios norteamericanos.

La presidenta ha afirmado que este nuevo nodo va a "reforzar aún más la posición" de Madrid como "referente" en Seguridad y en Defensa, como considera que también "están haciendo Hamburgo o Île-de-France".

Al hilo, la mandataria autonómica ha reivindicado que Madrid concentra el 54% del sector y el 61% de la facturación a nivel nacional, y que es allí donde se encuentran "los centros de referencia nacional más importantes, junto con las universidades de este sector, como puede ser la Universidad Politécnica de Madrid, que participan en distintos proyectos, por ejemplo, de la OTAN".