Ayuso asegura que se está cometiendo "una atrocidad contra mercado inmobiliario" e insiste en que propiedad "es sagrada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno de la nación con los decretos de vivienda está cometiendo "una atrocidad contra el mercado inmobiliario", tanto de alquiler como de compra, y ha insistido en que la propiedad "es sagrada".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la dirigente regional ha señalado que el mercado del alquiler "se ha hundido un 40%" y se han retirado proyectos "que eran fundamentales" para multiplicar la oferta, algo que cree que es necesario.

"Por ejemplo, se ha paralizado una promoción de Los Berrocales donde iban otras 800 viviendas y se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y en el resto de España desde que entraron a la carrera de esa manera inusitada después de ocho años. Dos decretos y uno en concreto que está hundiendo la inversión, también afectado directamente a la oferta de vivienda pública social por tanto perjudicando a quien más lo necesita", ha reprochado.

Así, ha censurado que ahora "por la gracia" de Pedro Sánchez se ponga por delante al que no paga las viviendas de la gente que "sí las venía pagando a duras penas y con gran sacrificio".

Es por ello que la presidenta madrileña ha indicado que lo único que han generado es "más caos, más inseguridad jurídica, menos confianza en España y esto está hundiendo las inversiones", pero considera que lo peor es que "se está expulsando talento".

"Allá donde se han aplicado esas medidas que pretenden imponer en la Comunidad de Madrid lo único que han hecho es agravar aún más el problema, véase el caso de Cataluña, los lugares donde se han aplicado las políticas sectarias de vivienda de la izquierda lo único que han hecho es multiplicar siempre el problema", ha valorado.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la izquierda ponga sobre la mesa el tema de la vivienda "para promocionar los negocios inmobiliarios de sus familias", en alusión a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

"Resulta que su familia era el fondo buitre que tenía más de 30 pisos en alquiler con desahucios a sus espaldas y que encima hacía cinco años, hace cinco años que no paga sus impuestos, que a Montse Mínguez ya la llaman Neptuno porque tiene al lado un gran tenedor", ha asegurado.