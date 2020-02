Ayuso asegura que con Cs tiene "cada vez mejor" relación e insiste: no quiere aventurarse con los Presupuestos en Madrid

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que con su socio de Gobierno, Ciudadanos, tiene cada vez una mejor relación y ha insistido en que no quiere aventurarse con la elaboración de los Presupuestos regionales para 2020 hasta que el Estado le comunique las entregas a cuenta.

En una entrevista con la cadena 'Cope', recogida por Europa Press, Ayuso, al ser preguntada sobre su relación con la formación 'naranja', Ayuso ha señalado que la relación es "cada vez mejor", ya que están "unidos en esta batalla" y son conscientes de que tienen que trasladar estabilidad, porque los ciudadanos "no entenderían" que no se llevaran "bien" ni con "sensatez".

En este punto, la dirigente autonómica ha sacado pecho por la Comunidad que es "la primera economía de España", que crea empleo "a un ritmo imparable y que está dando estabilidad". Además, ha reiterado que la región tiene los presupuestos del año pasado con los que se están aplicando muchas medidas.

De hecho, Ayuso ha avanzado que el primer jueves de marzo se debatirá en el Pleno la Ley de Medidas Fiscales para comenzar a bajar impuestos a estudiantes, a mayores o personas que quieran comparar una vivienda.

"No quiero aventurarme a hacer unos presupuestos teniendo un Gobierno de España con unos presupuestos prorrogados durante tres años, del que no sé que previsiones vamos a tener y ahora mismo con el que apenas tenemos una comunicación, si no es relación epistolar. Una vez que esto esté aclarado haremos estos Presupuestos", ha zanjado la presidenta madrileña.